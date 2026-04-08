劉世芳拒備詢、中選會欲言又止 李貞秀再度空氣質詢

立法院內政委員會今審總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法，民眾黨立委李貞秀質詢再上演「空氣對答」，內政部長劉世芳僅說，沒義務接受備詢。不過中選會選務處長王曉麟欲言又止，李事後受訪說，「賴政府對中華民國的文官，都有莫名恐嚇意味在。」王則解釋，不小心碰到麥克風。

內政委員會今輪到李貞秀上台時，劉世芳雖然站上備詢台，但說昨天行政院長卓榮泰接受質詢時提到，行政院所有首長沒義務接受一位不具備有合法資格的立委備詢，站對面的李貞秀女士並未依法放棄中國國籍、中國戶籍，並不符合兩岸人民關係條例，李女士無法成為一個具有合法資格的中華民國國會議員。

李貞秀一度要求暫停時間要「程序發言」，但內政委員會輪值召委、國民黨立委廖先翔僅說，因已進行詢答，詢答結束後才會程序發言。

李貞秀只好接著說，「請問劉部長，陸配是外國人？我要先問處長，中選會人事案立法院已通過，行政院卻遲遲未發布人事令，這算不算目無法紀、擴張行政權利？」過程中，王曉麟一度想靠近麥克風，隨後又向後靠。李貞秀質疑，「中選會變成了民進黨的中選會了嗎？」

廖先翔說，尊重每位官員備詢權利，所有詢答都會有完整文字紀錄，無論是發言或沉默，這份紀錄不只在當下，而是在未來台灣民主發展過程當中，所有的公民教育很可能都會引用這紀錄，或許是現在或許十年後或在場的各位百年後，甚至是人類文明消滅時，這份紀錄可能都還會流存著，呼籲珍惜在立法院的發言，為自己留下一個民主典範。

李貞秀事後受訪，「因為我還不是很了解那個程序，本來有一些像是權益問題要求時間暫停時，可主張我的權益」，而內政部長在沒任何法依據下，公然宣稱說本席不是合格立法委員，「我覺得這個是很羞辱」，從昨天院會也看到賴政府行政團隊是怎麼樣的羞辱一個陸籍立委，「我確實拿他們沒辦法。」

李貞秀表示，一群真心愛台灣、認同台灣，選擇要當台灣人的陸配，在賴政府眼裡變成是被懲罰的對象。

至於王曉麟部分，李貞秀說，有點可惜，現在賴政府對中華民國文官，都有莫名恐嚇意味在，否則中選會是獨立行使權力的機關，怎麼會聽命民進黨的人的話，有點不合體制。中場休息時，王曉麟受訪時解釋，「我是不小心碰到的。」

原訂民眾黨中評會將於明天開會議處李貞秀爭議，如今卻延後，李貞秀說，民眾黨兩任黨主席都說過，台灣民眾黨是一個有制度的政黨，就是依照中評會的決議、程序，大家都尊重，就是平常心。至於是否擔心被開除，李僅說，不回答假設性的問題。