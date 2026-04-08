徐春鶯稱和陸方是閒聊 黃國昌：防止國家機密被共諜出賣才是重點

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院昨天首度開庭，徐春鶯否認與中共統戰組織人員孫憲、民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤犯反滲透法，稱彼此間的對話是在「閒聊」。新北市長參選人黃國昌表示，怎麼防止國家機密被共諜出賣，這才是應該關心的重點。

媒體詢問，徐春鶯昨天開庭，依據法官提示的證據，提到 2024 年 8 月的微信紀錄，內容涉及應曉薇可能被拘提、柯文哲主席可能被收押，以及討論黃國昌代理主席跟李貞秀接班立委等情況，是否為中國大陸介入或滲透？

黃國昌表示，剛剛提到的內容，都不是什麼國家機密，比較多是當時媒體上的傳聞。他必須要講，2024年8月的時候，他怎麼可能會成為民眾黨的代理主席？很多資訊在媒體上錯誤流傳後，不斷散布，法庭的事情還是回到法庭上講，怎麼防止國家機密被共諜出賣、出賣國家利益，這才是應該關心的重點。

另外，民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪昨天發文，提到柯文哲開庭時的攻防讓她難以理解，聽了心底也是○○XX，黃國昌會聽到打瞌睡。黃國昌表示，佩琪夫人是發表她自己主觀上對法庭活動的感受，至於他的部分，不會聽不懂，他一直聽的是辯護人提出的質疑，以及檢察官違法濫權、完全無法回應，甚至刻意迴避問題的情況。