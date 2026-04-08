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全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

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鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／南京即時報導
國民黨主席鄭麗文上午前往中山陵謁陵，鄭麗文在現場發表談話時一度哽咽。本報記者／攝影
國民黨主席鄭麗文上午前往中山陵謁陵，鄭麗文在現場發表談話時一度哽咽。本報記者／攝影

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，今上午前往中山陵拜謁國父孫中山。鄭麗文發表長篇演說，致詞時數度哽咽，她表示，提及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」；21年後的今天再度來到中山陵，她希望種下和平的種子，讓所有後代子孫都在大樹的庇蔭下，毫無顧忌追尋屬於自己的夢想。

在謁陵環節，國民黨發言人江怡臻念誦祭文，祭文以民國紀年開頭，鄭麗文獻花並率團鞠躬後，默思一分鐘。隨後回到博愛廣場，向媒體發表談話。

鄭麗文中山陵談話全文如下：

今天，在時隔21年之後，重新來到了中山陵，內心感慨萬千。

1925年的3月12日，國父孫中山先生逝世。當時國際媒體都用非常大的篇幅報導，30萬民眾湧上街頭送殯，高喊「打倒帝國主義、打倒軍閥」。當時的台灣已經淪為日本的殖民地長達30年，台灣人的身分尷尬、處境艱難，沒有辦法像在大陸的中國國民，可以直接宣洩對中山先生去世的悲愴之情。台灣人在日本人的箝制和打壓之下，仍舊盛況空前地舉辦了各項追悼會，但是弔歌跟弔詞都遭到了日本當局的禁止和檢查。

獲知國父去世的噩耗之後，台灣各界悲痛難忍。蔣渭水先生親自撰寫了《台灣民報》的社論〈哭望天涯吊偉人——哀孫先生之死〉。文章一開頭就表達了對偉人隕落的難以置信。一句：「想此刻四萬萬國民正在哀悼痛苦吧！遙望中原，我們也禁不住淚泉怒湧。」充分地展現了當時台灣人哀痛難捨之情。

此外，張我軍先生在〈長使英雄淚滿襟〉一文當中也寫道：「孫先生，你可知道，在海外的孤島中，也有一個無名的青年在雄淚滿襟。」一句話，道盡了台灣人在被殖民統治下的悲愴心情。大概也因為日本當局限制台灣人，不可以用「國父」來悼念孫中山，所以只好改稱「弱小民族之父」。

在大陸哭中山之死，天經地義，光榮正大；在台灣哭中山之死，卻要想方設法、小心翼翼、躲躲藏藏。因為中國的積弱，台灣才在甲午戰敗之後淪為殖民地。因此，台灣的知識精英、有志之士，對孫中山推翻滿清的革命事業，非常關注、期待、嚮往，甚至積極地投入、參與、資助、效法、學習。

在辛亥革命成功之後，台灣人滿眼興奮。在台北的大稻埕，商家集體地懸掛慶祝漢族光復的布條，總督府立刻出動憲兵強制拆除。台南寶美樓戲班將黃花崗的故事改編成歌仔戲《七十二烈士》，總督府立刻以妨害治安將以查禁。1912年的3月，台中霧峰林家族人集體剪掉辮子，焚毀辮髮飾，高呼追隨孫先生的革命精神。當時的台灣知識分子，希望革命成功之後的中國，可以奮發圖強，早日收復台灣，結束日本的殖民統治。

當然，當時不只是台灣，包括中國周邊的國家，乃至整個亞洲，尤其是當時的半殖民地和殖民地，莫不受到辛亥革命和三民主義的鼓舞。孫中山先生死後，之所以躍居國際舞台、躋身世界偉人之列，是因為他不只推翻滿清，創立了亞洲第一個民主共和國——中華民國；更是因為先生為了全世界有同等命運的弱小民族，一生奔走的堅持和信念。孫中山也因此受到了特別的尊崇，成為台灣民族解放的導師。

孫中山在逝世之前四個月，提出了大亞洲主義的論述。有別於日本為了掩飾擴張侵略的野心所宣揚的大亞細亞主義，中山先生倡議以亞洲民族同盟的形式，提高亞洲弱小民族的地位，並且呼籲日本勿再做西方霸道文化的鷹犬，要善待殖民地的弱小民族。這些主張，立即獲得台人熱烈的迴響、積極的唱和。

孫中山以東方的王道文化對比西方的霸道文化，主張要用我們固有的文化做基礎，要講道德，說仁愛。仁義道德，是我們大亞洲主義的好基礎。我們有了這個好基礎，另外還要學歐洲的科學，振興工業，改良武器。不過，我們不是學歐洲來消滅別的國家，我們是學來自衛。

在國父的遺囑中，也特別強調：「為達中國之自由平等，必須喚起世界以平等待我之民族共同奮鬥。」因此，中國實踐自由平等的過程，也應該不要忘記推己及人，攜手世界所有弱小的民族，平等相待，追求共同的理想，徹底地終結帝國主義，絕不能像當年日本，只想著自己崛起之後，複製西方的帝國主義。

辛亥革命成功之後，袁世凱復辟、軍閥割據、列強環伺，中山先生的理想繼續在荊棘跟瓦礫中踽踽前行。台灣的抗日行動，也從前期的武裝流血，轉為文化抵抗。1921年，台灣文化協會成立，蔣渭水等台灣知識精英要用文化運動來保住民族文化的主體性，同時推動議會設置請願運動，向日方爭取台灣人的自治權。

孫中山先生死後，蔣渭水仿效中國國民黨的組織，在1927年組成了台灣民眾黨，以孫文主義、三民主義為本，寫成了黨綱，完成了台灣民族解放的論述跟行動綱領。當時苦難的中國自顧不暇，總裁蔣中正先生好不容易北伐成功之後，立刻面臨了日本侵華的步步進逼。八年抗戰，血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達五十年被殖民統治的厄運。

戰後千瘡百孔的中國陷入了國共內戰；同一時間，陳儀負責接收台灣，發生了二二八事變。兩年之後，國民黨百萬部隊退守台澎金馬，之後也因為國共內鬥的陰影，在台灣內部發動了清鄉運動跟白色恐怖。台灣也因此歷經了長達38年的戒嚴。

時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。中國的災難，從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾分歧所導致的自相殘殺；但真正受苦遭殃的，永遠是無辜的百姓、底層的人民。

21年前，2005年初，兩岸關係極度緊張。國民黨連戰主席希望代表台灣最新的主流民意為兩岸破冰。麗文深受感動，接受了連主席的邀請，正式參加中國國民黨，成為國民黨的黨員，並擔任發言人。隨即，麗文為了兩岸破冰、國共和解的歷史使命，特別選在當年二二八紀念日的前夕，邀請了白色恐怖之下最後的一個死刑犯——陳明忠老先生，到國民黨中央黨部來演講。

在巨幅的中山先生遺像和遺囑全文之前，陳老先生完成了關於二二八被扭曲的歷史集體記憶的演說。陳老先生說：「我的家族、我的妻子，都是政治受難者，是二二八和白色恐怖最慘烈的受害者。我今天來到中國國民黨的中央黨部，不是來討公道，而是希望同樣的苦難，不要再發生在任何一個台灣人身上。歷史悲劇的根源是國共內戰，因此，結束兩岸敵對狀態，締結和平，是國民黨不能推卸的歷史責任和義務。」

接著，他把象徵和解之鑰的鑰匙交到連主席手中。連主席也當場宣布，先派副主席江炳坤率團登陸，為和平之旅鋪路。同年四月，連主席率團，包括我本人在內，踏上了南京這塊土地，展開了歷史性的和平之旅，成為49年之後第一個返回南京首都的國民黨主席。

今天，時隔21年之後，麗文再度來到了中山陵，踏上了392階的台階，看到了象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五大設計、392階，讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識，想到了當年總理遺訓的志業，兩岸還沒有癒合的傷口。麗文也在這裡向我們本黨的總理報告：根據三民主義，中國國民黨成功地建設台澎金馬，成為民主、自由、法治、均富的美好社會。

同樣地，在大陸，我們也看到了、見證了大陸的進步和建設，超乎了所有人的期待和想像。今天剛剛陪伴的導遊特別提起，在今年的3月12日，麗文也率中國國民黨到國父紀念館進行悼念、紀念的儀式。當天，國父的後人孫女士特別從國父的故鄉，帶來了當年他從檀香山帶往故鄉所種植的酸豆樹的種子，帶到台灣送給我。

21年後的今天，麗文也希望種下和平的種子。中山先生一生愛自然，重視生態，鼓勵植樹。剛剛也跟我介紹到，其實我也一直很關注，習近平總書記也非常重視生態保育，每年都提倡要植樹。希望我們今天不只為兩岸的中國人，也為所有的人類種下和平的種子。讓我們每一個人、每一天都勤加灌溉施肥，讓這棵大樹能夠開枝散葉，長成參天大樹。前人種樹，後人乘涼。讓我們所有後代的子孫，都在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌地追尋屬於他自己人生的夢想。

所以最後，我們希望不要忘記總理臨終前留下的叮囑：「革命尚未成功，同志仍需努力。」孫文天下為公思想的核心價值，一直都是平等、包容、團結。我們應該共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。

麗文在此，願吾輩同志以己為薪，承繼國父的革命精神、博愛胸懷、大同理想、薪盡火傳，讓百年前革命先行者窮其一生所點燃的火炬，有如黑夜中的星斗，繼續為革命路上前仆後繼的同志們指引方向，並化為青天白日，溫暖滋養每一寸土地和每一個生命。讓我們共同勉勵，謝謝大家。

國民黨主席鄭麗文上午前往中山陵謁陵，鄭麗文在現場發表談話時一度哽咽。本報記者／攝影
國民黨主席鄭麗文上午前往中山陵謁陵，鄭麗文在現場發表談話時一度哽咽。本報記者／攝影

國民黨主席鄭麗文一行8日上午到南京中山陵謁陵。 記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文一行8日上午到南京中山陵謁陵。 記者廖士鋒／攝影

國民黨主席鄭麗文一行訪問中國大陸，今上午前往中山陵拜謁國父孫中山。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文一行訪問中國大陸，今上午前往中山陵拜謁國父孫中山。記者鄭媁／攝影

國民黨主席鄭麗文一行8日上午到南京中山陵謁陵。 記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文一行8日上午到南京中山陵謁陵。 記者廖士鋒／攝影

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