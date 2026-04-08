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江啟臣會加拿大訪團 盼在更多國際議題持續合作

中央社／ 台北8日電
立法院副院長江啟臣（左五）7日下午接見加拿大聯邦參議員胡薩科斯（左四）議員訪問團一行。記者曾學仁／攝影
立法院副院長江啟臣（左五）7日下午接見加拿大聯邦參議員胡薩科斯（左四）議員訪問團一行。記者曾學仁／攝影

立法院副院長江啟臣昨天接見「加拿大聯邦參議員訪問團」表示，加拿大國會長期以跨黨派方式支持台灣，對於加拿大國會在重要時刻展現友誼與支持，台灣深表感謝，並期待未來在更多國際議題上持續攜手合作。

立法院今天透過新聞稿指出，江啟臣7日在國民黨立委陳菁徽、民進黨立委林楚茵，以及民眾黨立委劉書彬等人陪同下，接見加拿大聯邦參議員訪問團一行9人，該團由參議員郝薩科斯（Leo Housakos）率領訪台。

江啟臣表示，在立法院會期期間接待加拿大重要國會代表團，別具意義。此次訪團除團長外，其他團員均為首次訪問台灣，亦是首度造訪立法院，盼透過這次交流，進一步深化台加國會與人民之間的理解與合作。

江啟臣說，加拿大國會長期以跨黨派方式支持台灣，包括支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），以及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。對於加拿大國會在重要時刻展現友誼與支持，台灣深表感謝，並期待未來在更多國際議題上持續攜手合作。

他說，面對當前複雜多變的國際情勢，民主國家之間的合作與互信尤為重要，台灣與加拿大是共享自由、民主、人權與法治等核心價值的重要夥伴。

江啟臣也提到，儘管台加未建立正式外交關係，雙方在經貿、教育、文化及科技等領域始終保持密切交流，人民之間的互動更是雙邊關係最穩固的基礎。許多台灣青年赴加拿大留學、工作與生活，形成深厚的民間連結，亦為政府與國會層級的合作奠定良好基礎。

談及雙邊合作前景，江啟臣指出，近年台加在投資與經貿合作方面已有具體進展，例如雙方簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），為企業投資提供更穩定的制度保障。未來在科技創新、教育交流、產業合作及供應鏈韌性等面向，雙方仍具廣大合作空間。

他說，加拿大國會設有支持台灣的跨黨派「加台國會議員友好協會」，立法院也正籌組「台加國會友好聯誼會」，盼透過制度化交流，促進兩國議員間更頻繁的互訪與政策對話。

郝薩科斯說明，台灣在全球民主社群中具有重要地位，是許多珍視民主價值國家的重要夥伴。政府之間的關係固然重要，但國會及人民之間的交流，更是建立長遠且穩固合作的關鍵，這次訪問也因此別具意義。

陳菁徽提到，她對台灣少子化、高齡化及人口結構變遷等議題高度關注，盼進一步了解加拿大相關移民政策經驗，對於正在籌組台加國會友好聯誼會也深感榮幸。林楚茵則談及，做為外交及國防委員會的委員，她誠摯歡迎加拿大訪賓來訪，盼持續深化雙方交流合作。

劉書彬表示，過去曾於大學任教，並應詢向訪賓說明台灣原住民族政策及相關保障制度，包括立法院保障席次、原住民族委員會及原住民族電視台等制度設計，展現台灣致力維護原住民族權益與文化發展的努力。

雙方並就能源、醫療、人口政策、少子化、國會交流、經貿合作、人民互動、移民政策、女性參政，以及原住民族政策等議題廣泛交換意見。加方表示，加拿大在可再生能源及天然資源領域具備豐富經驗，未來期盼與台灣在綠色能源及液化天然氣（LNG）供應方面深化合作。

也有參議員指出，台灣全民健康保險制度及公共衛生體系在國際上享有高度評價，特別是在SARS及COVID-19疫情期間，展現卓越的公共衛生治理能力，值得加拿大借鏡，雙方未來在醫療科技與公共衛生管理方面具廣泛合作空間。

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