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卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

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卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌批評，卓榮泰不僅是在耍賴，是滿口謊言來掩飾自己的毀憲亂政。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌批評，卓榮泰不僅是在耍賴，是滿口謊言來掩飾自己的毀憲亂政。記者江婉儀／攝影

立法院日前通過4名中選會委員後，行政院迄今未任命。多位國民黨立委昨批評行政獨裁、賭氣，行政院長卓榮泰說，善意的第一步淪落到這種地步，他只能認命被騙。民眾黨新北市長參選人黃國昌批評，卓榮泰不僅是在耍賴，是滿口謊言來掩飾自己的毀憲亂政。

黃國昌今天開財政紀律政見記者會後接受媒體聯訪，黃國昌表示，當初各黨團有推薦，並不代表要照單全收，更沒有所謂的交換，卓榮泰現在要面對的是，現在國會已經行使完人事同意權，包括賴清德總統親點的游盈隆，在野黨都通過了。

黃國昌指出，結果卓榮泰現在在法律不附屬，預算不執行，不編列後，要隻手遮天沒收中選會委員，請問卓榮泰，是準備要沒收今年年底的選舉了嗎？怎麼會有行政院長，非法濫權到這種程度？請卓榮泰遵守法律，針對國會所公布的中選會委員，趕快發布人事令，讓委員上任，讓年底選舉順利進行。

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