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聽從賴總統建議 林右昌臉書曝下一步：做了一件重要的決定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌今在臉書貼文表示要跟大家報告一件重要的決定，將離開台，他受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人。圖／取自林右昌臉書
林右昌今在臉書貼文表示要跟大家報告一件重要的決定，將離開台，他受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人。圖／取自林右昌臉書

民進黨前秘書長林右昌曾當過內政部長、基隆市長，一直以來是否參選新北、台北市長傳聞不斷，林右昌今在臉書貼文表示要跟大家報告一件重要的決定，將離開台，他受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人。林右昌並說，非常感謝賴清德總統的建議，他並不是去「沉潛」，而是一場「鍛煉」與「修行」。

林右昌說，他非常感謝賴總統的建議與鼓勵，總統跟他分享自己為何在擔任立委期間下定決心排除一切困難障礙，利用立法院會期空檔時間到哈佛大學進修的心路歷程與心得。賴總統切身的經驗分享給了他很大的啟發與勇氣，也讓他下定決心接受邀請與挑戰。

林右昌說，有朋友聽到這樣的決定，基於關心強力勸阻，他們覺得政治人物不能離開鎂光燈；也有朋友說，他太勇敢，這是雙魚B的浪漫，卻不太符合當前快速流動的政治現實。

但也有朋友說，他已有完整府院黨以及中央與地方政府的資歷，的確應該跳脫一切包袱與紛擾，為台灣思考未來。

林右昌提及這段時間，他也去拜訪了蔡英文前總統、游錫堃前院長以及多位政治前輩，他們給他許多很有政治智慧的價值觀點，讓他的思慮更為明朗清晰，也確信這個決定，不管是對他個人或是執政團隊而言，都是正確而且必要的選擇。

林右昌說他沒有任何政治的家世背景，回想26年來的從政之路，充滿著感恩與幸運，「如果沒有民進黨，沒有台灣民主社會所給予的機會與養份，這都是不可能的事情。」

針對當局台灣政治局勢，林右昌說，民進黨中央執政已經邁入連續第三個任期，但內外的挑戰也變得更加嚴峻；台灣人民雖然再次給民進黨機會，但對民進黨執政的要求與標準也同樣會變得更高。今年9月民進黨建黨就將屆滿40周年，應思考回應下一個40年的挑戰，帶給台灣人民更大的幸福呢？

他說，當前政經局勢的動盪在短期內只會更加地劇烈，已經不是某一次選舉或單一政黨可以回應的挑戰。台灣的國家未來以及民主發展已經進入到另一個新階段，雖然生機勃勃，但卻也充滿著危機與風險，因此，他希望能夠冷靜務實地思考台灣的未來，好好反省一些台灣社會更根本性的問題以及將影響改變世代命運的課題，並且期盼能更系統性地找到出路以及解決問題的新思維與觀點。

林右昌說，希望自己能在更大的世界裡能累積更多的能力與連結。在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，接著跟大家一起「為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拚」。

蔡英文 立法院 新北

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