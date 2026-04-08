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檢察總長被提名人徐錫祥：堅守政治中立、司法公平

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥。圖／聯合報系資料照片

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於115年5月7日屆滿，總統賴清德提名徐錫祥為最高檢察署檢察總長，咨請立法院行使同意權，立法院司法及法制、內政委員會今舉行審查公聽會。徐錫祥所提書面資料中自許做到幾點核心，包括堅守政治中立、引領司法朝向公平、捍衛人權與平反冤錯等。

徐錫祥所提書面資料指出，他擔任檢察官32年，從不接受關說，也不關說案件，並且忠於國家、人民，不畏強權。他表示，民眾對於最高檢察署檢察總長的期待，不僅僅是對一個職位的要求，更是對國家司法正義最後一道防線的寄託。

徐錫祥自許要做到理想檢察總長的幾點核心，包括堅守政治中立，帶領檢察官作為捍衛司法的長城，及引領司法朝向公平、公正的穩定性發展，贏取人民信賴，以及優化檢察體制、捍衛人權與平反冤錯、保護被害人與弱勢者權益等。

徐錫祥說，檢察總長掌握國家最高偵查權能，最基本也最難能可貴的特質應是不偏不倚，在政黨更迭與政治角力的浪潮中，阻絕政治干預，確保檢察體系不淪為政爭工具，而且當檢察權行使具有公平、一致性，才會贏得民眾的尊敬與信賴。

徐錫祥也表示，要指引檢察官辦案不應只追求定罪率，更應有勇氣認錯與糾錯，並積極推動平反，善用檢察總長所擁有的非常上訴職權，對於違法冤案主動提起非常上訴。此外，應從檢討疑似冤錯個案中，檢視偵查作為的妥適性，通盤檢討。

徐錫祥指出，如果有機會擔任檢察總長，他會全心全力以追求法律正義、關照人性與和平的精神，腳踏實地帶領檢察體系，不負國家與人民的託付。

立法院 賴清德 檢察官 檢察總長

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