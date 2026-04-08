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修選罷法 劉世芳：尊重選舉權降至18歲 緩刑參選應凝聚社會共識

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今排審「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」，內政部長劉世芳受邀列席。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今排審「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」，內政部長劉世芳受邀列席。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今排審「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」，內政部劉世芳受邀列席，稍早口頭報告時表示，對於下修選舉權年齡至18歲等符合國際趨勢的提案原則表示尊重；至於涉及候選人消極資格，如緩刑、詐欺罪限制與原住民參政權變更，則建議應審慎考量並凝聚社會共識。

劉世芳表示，鑒於「青年基本法」已明定政府應保障18歲青年之選舉、罷免等權利，且調降投票年齡為全球趨勢，有助於提高年輕世代參與公共事務。若立法院對下修選舉權及總統副總統候選人連署年齡至18歲具備修憲及修法共識，部內原則予以尊重。

針對候選人消極資格的修正，劉世芳表示，緩刑期間罪刑宣告依然存在，若放寬限制使其仍得參選，是否符合「貫徹清廉參選」之立法意旨，仍須審酌；針對受易科罰金或易服社會勞動等易刑處分且尚未執行完畢者，內政部對其登記參選的合理性持保留態度。

劉世芳說，對於提案增列曾犯預備賄選罪者終身不得參選，因該罪刑度較輕，內政部建議應衡量公益性與參政權限制平衡。至於曾犯詐欺犯罪危害防制條例者的參選限制，若有修法共識則原則尊重。

原住民參政權部分，劉世芳表示，針對提案開放原住民可自由選擇登記「原住民」或「一般行政區域」選舉區，原住民席次受法律特別保障，若僅允許單向選擇恐涉及公平性問題，建議應先釐清法律意旨並凝聚各界共識。

劉世芳強調，有關修正公職選罷法施行細則由中選會定之，基於現行選政、選務分立運作無礙，建議仍維持現行規定，感謝立委們對選罷法修正的關注，未來將持續配合立法院審議，建構更完備的選舉法制。

立法院 內政部 劉世芳 選罷法 投票

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