林右昌暫不投入選舉 將赴美智庫擔任訪問學人

民進黨前秘書長林右昌今天在臉書表示，感謝大家一直以來的關心，今天要和大家報告一件重要的決定，他受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人，將於下周出發暫時離開台灣一段時間，結合去年到美國和以色列深度參訪的心得與收獲，更系統性地研究影響台灣未來生存發展的關鍵課題。

民進黨選舉對策委員會昨討論民進黨台北市長人選，民進黨基隆市長參選人童子瑋昨在受訪時表示，台北市長蔣萬安準備要連任，民進黨要提的人選當然是要贏，但如果因各方考量現在提不出這樣的人選，民進黨的候選人應該是目標要鎖定2030年，如同過去前基隆市長林右昌一樣，可以先蹲點。

林右昌指出，這趟訪問學人之行，是經過深思熟慮的準備，並不是去「沉潛」，而是一場鍛煉與修行，非常感謝賴清德總統的建議與鼓勵，賴分享了為何在擔任立委期間下定決心排除一切困難障礙，利用立法院會期空檔時間到哈佛大學進修的心路歷程與心得，切身的經驗分享給了他很大的啟發與勇氣，也讓他下定決心接受邀請與挑戰。

林右昌說，有朋友聽到這樣的決定，基於關心強力勸阻他，他們覺得政治人物不能離開鎂光燈；也有朋友說，這太勇敢，是雙魚B的浪漫，卻不太符合當前快速流動的政治現實；但也有朋友說，他已有完整府院黨以及中央與地方政府的資歷，的確應該跳脫一切包袱與紛擾，為台灣思考未來。

林右昌表示，這段時間他也去拜訪了前總統蔡英文、立法院前院長游錫堃以及多位政治前輩，他們給了許多很有政治智慧的價值觀點，讓他的思慮更為明朗清晰，也讓確信這個決定，不管是對他個人或是執政團隊而言，都是正確而且必要的選擇。

林右昌指出，希望他能在更大的世界裡能累積更多的能力與連結，在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，接著跟大家一起為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拚。