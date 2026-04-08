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中選會人事 卓揆稱認命被騙 藍白駁斥交換

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱黃婉婷屈彥辰林銘翰／台北報導

立法院日前通過四名中選會委員後，行政院迄今未任命。多位國民黨立委昨批評行政獨裁、賭氣，行政院卓榮泰說，善意的第一步淪落到這種地步，他只能認命被騙；卓還批國民黨立院黨團沒信用，但也表明會補提名單。國民黨團回批，黨團幹部從未承諾給予政院「空白授權」，強烈要求卓榮泰立刻停止粗劣的政治操作，收回不實言論並向國人公開道歉。

卓榮泰說，基於兩院談定的人事同意權模式，三黨團分別推薦期待人選；投票前也數次與立法院長韓國瑜及國民黨團了解，希望這名單是三方談定的結果，這是一種「誠信」，請國民黨再好好自我檢討。

國民黨立委羅智強批評，人事同意權案過了廿一天，行政院卻不願意派任新人事。卓榮泰答詢時表示，善意的第一步淪落到這種地步，「如果貴黨是這種態度，太可怕了」，他只能認命被騙。

國民黨立委謝龍介質詢批卓榮泰不該賭氣，這樣會害到賴總統。卓則反酸，「立法院裡面沒講信用，貴黨到外國要怎麼談尊重？」卓榮泰還說，原先七人名單是講好的，在野黨最後只通過四人，竟拿來說嘴，沒信用到這種程度，「這是欺騙你知道嗎？這都講好的」。

國民黨立院黨團表示，堂堂閣揆不思反省施政效率低落，竟對在野黨政治抹黑，實是民主最壞示範；黨團幹部從未承諾給予政院「空白授權」，更嚴詞拒絕任何私相授受與利益交換；國民黨團始終秉持專業審查，嚴格為全民把關獨立機關的客觀與中立，要求卓立刻停止粗劣的政治操作，並向國人公開道歉。

民眾黨團總召陳清龍說，中選會委員，無論行政院長以何種方式提名人選，立法院本應確保中選會委員具備公正性與專業性，這不是酬庸與政治交換，當然無涉誠信問題；當立法院已通過中選會人事案，卓榮泰卻拒絕發布人事令，「請問卓院長，是要沒收選舉嗎？」

陳清龍說，如果要談誠信，賴總統曾經拿政治生命保證民進黨前秘書長吳乃仁的清白，但吳乃仁被判有罪確定，賴清德也沒有退出政壇，「這才是真正沒有誠信」。

民進黨 政院 行政院 中選會 卓榮泰

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