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徐春鶯案開庭 稱和陸方只是閒聊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，被控受中共指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院昨天首度開庭，徐婦承認地下匯兌、詐貸，否認與中共統戰組織人員孫憲、民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤犯反滲透法，稱彼此間的對話是在「閒聊」。

徐春鶯表示，二○一八年結識孫憲，當時孫已從上海市委會祖國和平統一促進委員會前副主任一職退休，楊文濤是中共正司級幹部，但只是民政部下級單位的主任。

徐婦表示，陸媒對於前年台灣立委人選，曾出現「島內或將出現首位陸配民代」的報導，在此之前她從未向孫、楊提及。她說，與兩人聊到立法院生態時並非「討論、報告」，孫本身台灣朋友就多，彼此只是閒聊，雖然孫曾說可以提交給民革新聞部，但她覺得不好。

孫憲雖已退休，但民革的黨員身分還在。法官詢問，孫憲向民革匯報後怎麼處理、向誰報告？徐春鶯都說不知情，她會答「明白」只是習慣。

法官問徐春鶯為何用微信與孫憲討論柯文哲的京華城案？還強調分享的消息來源是黃珊珊？徐婦表示，分享的是黃珊珊在群組公開發布的訊息，她想動員陸配支持柯，但孫憲不支持民眾黨、認為會泡沫化，還覺得台灣很亂，要她先回上海避避「保護形象」。

法官又問，何以不斷向孫憲匯報台灣可能從政的陸配，並著手接觸出身陸配的里長，孫還不時提醒徐春鶯「防範監聽」？徐婦說，「防範監聽」是孫自己說的，她沒多問什麼意思。

徐春鶯友人、集智公司負責人羅穎被控協助孫憲隱匿身分、佯裝從事商務活動來台。羅女表示，自己只是基於朋友關係幫忙，替徐春鶯安排孫憲來台商務訪談，徐春鶯與集智並無關聯。但羅女說詞隨即遭徐春鶯反駁，指孫憲和羅女「本來就是朋友」，羅女記憶有誤。

上海 中共 陸配 徐春鶯

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