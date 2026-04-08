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卓榮泰拒備詢 李貞秀：陸配只能當二等公民？

聯合報／ 記者王小萌黃婉婷林銘翰／台北報導
民眾黨立委李貞秀昨天首度在立法院院會進行質詢，李貞秀帶著「捍衛中華民國法制」牌子上台，但仍無法得到行政院官員的答詢。記者曾吉松／攝影
民眾黨立委李貞秀昨天首度在立法院院會進行質詢，李貞秀帶著「捍衛中華民國法制」牌子上台，但仍無法得到行政院官員的答詢。記者曾吉松／攝影

被指有國籍爭議的民眾黨立委李貞秀，昨首度於立法院會質詢行政院長卓榮泰；但卓揆上台指李貞秀未放棄中國大陸國籍及戶籍，「行政院首長沒有義務接受不具備資格的立委進行備詢」，卓揆與遭點名的閣員都拒絕備詢。李貞秀質疑難道陸配只能當二等公民？更喊話全台新住民及陸配，阻止毀憲亂政的民進黨政府。

李貞秀質詢時，首先邀請卓榮泰、內政部長劉世芳及陸委會主委邱垂正備詢，卓榮泰示意劉、邱坐下，自己走上備詢台，卻對著立法院長韓國瑜說，上台是因為尊重立院，「李貞秀女士不是中華民國的立委」，沒有權利行使質詢權，隨即轉身要下台。韓國瑜要求說明後的卓榮泰留步，希望行政院長及各部會首長能尊重立院委員的質詢權。卓全程眼神看向韓國瑜，並未朝向李貞秀，李貞秀則在一旁成了人形立牌。

卓榮泰說，任何有中國國籍的人，必須接受中華人民共和國憲法、反分裂法、情報法、反間諜法及國家安全法，須協助推動統一且為中國搜集情報，但合法的中華民國國會議員須嚴守國家機密和情報，任何人資格上有疑義，不是違反中華人民共和國法律，就是違反中華民國法律。

韓國瑜表示，立委開會時，有向行政院長及各部會首長質詢之權，此為憲法基於民意政治及責任政治之原理所為制度性之設計，希望行政院長及各部會首長能依據相關規定，「尊重本院委員的質詢權」；但韓隨即宣布院會休息。

休息結束後，李貞秀再請卓榮泰、劉世芳、邱垂正上台，未獲回應。李貞秀獨自站在台上講完質詢稿，期間她數度哽咽，質疑前總統蔡英文執政時陸配參政權沒有問題，為何到了賴政府時就開始打壓，難道陸配只能當二等公民？

民眾黨團總召陳清龍表示，卓榮泰和劉世芳忽視最高民主殿堂，不願上備詢台備詢，違反中華民國的憲政體制。

不過，李貞秀近期頻因失言風波遭黨內究責，民眾黨中評會原訂九日開會討論，考量部分中評委目前不在國內，將順延至十三日下午再議。李貞秀昨受訪時表示，民眾黨是一個有制度的政黨，她會尊重中評會獨立判決。

依據民眾黨紀律評議裁決準則相關規定，民眾黨人士表示，李貞秀最重可被除名，將失去不分區立委資格。

民進黨 中華民國 民眾黨 李貞秀 卓榮泰

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