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台美從傳統軍售轉為國防產業夥伴 賴總統揭這證據

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席納恩訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席納恩訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統7日接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）訪問團。他提到，美方《2026會計年度國防授權法》納入支持雙方共同開發無人機及反制無人機系統的能力，象徵雙方已從傳統的軍售，逐漸轉為國防產業夥伴關係。

訪賓一行包括美國聯邦眾議院眾議員費茲傑羅（Scott Fitzgerald）、芙朵恰克（Julie Fedorchak）、施瑞夫（Jefferson Shreve）等，由外交部政務次長陳明祺陪同，前來總統府晉見賴總統，國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時說，感謝訪賓們在關鍵時刻用行動表達對台灣的支持。再過幾天，4月10日就是《台灣關係法》立法47周年，這部法律與「六項保證」是奠定台美關係的重要基石，也見證台美間不斷深化的友誼。

賴總統表示，共和黨研究委員會是美國聯邦眾議院最具指標性的團體之一，諾恩所屬的國安任務小組秉持實力帶來和平的原則，關注威權國家對區域安全的威脅。對於該任務小組對區域和平穩定的貢獻，他表達最由衷的敬意。

賴總統提到，近年來中國頻繁在台灣周遭進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定。台灣深知和平要靠實力，實力則必須具有韌性，守護國家是政府的責任。因此，台灣會持續提升自我防衛能力，致力維護區域和平穩定。

他重申，台灣今年國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%，展現台灣強烈自我防衛的決心。政府更提出為期8年400億美元的國防特別預算規劃，將擴大投資國防、提升不對稱戰力，並與美國等先進軍工產業國家合作，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

他強調，政府對於加強台美合作，確保國家安全、台海穩定及區域和平的承諾跟決心不變。他感謝美國國會近幾年通過《國防授權法》，納入深化台美合作及強化台灣安全的倡議。

賴總統指出，尤其《2026會計年度國防授權法》納入支持雙方共同開發無人機及反制無人機系統的能力，象徵雙方已從傳統的軍售，逐漸轉為國防產業夥伴關係。

賴總統談到，除軍工產業外，台美經貿合作近年來也不斷深化，去年台灣已躍升為美國第四大貿易夥伴；在座議員的家鄉州，也都與台灣關係相當緊密。期待美國國會也能盡速通過解決台美雙重課稅的法案，繼續提升台美經貿合作。

諾恩主席致詞表示，代表團此行自華府帶來一項明確訊息，即美國對台灣的堅定支持。RSC為美國國會最大黨團，擁有190位成員，涵蓋多數共和黨議員，長久以來堅信美國國家安全與台美兩國繁榮的第一道防線位於印太地區，而台灣正是此安全架構的核心。

諾恩強調，訪團此行不僅重申美國對台灣的支持，更希望親自了解台灣當前與未來面臨的各項挑戰，讓美國與美國國會持續成為支持台灣民主發展的堅定夥伴。

諾恩說，訪團了解台灣面臨的安全威脅真實存在，RSC堅信「以實力維持和平」的理念，並認為此一原則也適用於雙邊經濟合作。台美攜手合作將使雙邊經濟更加繁榮，深化雙邊貿易與投資不僅是良好的經濟政策，更是符合雙方利益的戰略選擇。

諾恩提到，訪團回到華府後，將向其他國會眾議員及同仁說明台灣的重要性，台灣不僅對美國的安全、繁榮至關重要，全球自由的未來也與台灣未來發展緊密相關。

總統府 美國 美方

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