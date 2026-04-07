布局美國新契機 聯邦眾議員來台出席論壇邀台廠投資

正在台灣訪問的美國馬里蘭州務卿李鳳遷以及愛荷華州、威斯康辛州、北達科他州、印第安納州等聯邦眾議員，今天共同出席在台北舉辦台美論壇，分享各州投資環境與優惠措施，並針對台美經貿關係發表看法。

由北美洲台灣商會聯合總會主辦的2026「台美經貿協議新架構：台灣企業赴美投資機會、挑戰、策略與非紅色供應鏈新佈局」論壇今天登場，僑務委員會委員長徐佳青、美國馬里蘭州州務卿李鳳遷（Susan C.Lee）、外交部常務次長葛葆萱、經濟部政務次長江文若與工研院院長張培仁均受邀出席。

同時，美國北達科他州聯邦眾議員芙朵恰克（JulieFedorchak）、印第安納州聯邦眾議員希里夫（Jefferson Shreve）、愛荷華州聯邦眾議員能恩（ZachNunn，另譯：諾恩）、威斯康辛州聯邦眾議員費茲傑羅（Scott Fitzgerald）也參加盛會。

芙朵恰克指出，北達科他州擁有全美最低的能源成本，而且近30%的電力來自風能，結合石油、天然氣和煤炭等天然資源，不僅適合製造產品，也非常適合發展資料中心。北達科他州是全美唯一擁有州立銀行的州，能提供比民間銀行更具吸引力的低利貸款，為落腳北達科他州的企業提供額外的財務協助。

針對台美關係，芙朵恰克強調，台灣是解決方案的一部分，台灣始終展現出對公平交易、透明商業實踐以及與美國價值觀一致的承諾。

芙朵恰克表示，在美國總統川普的新關稅架構下，實際上更有機會深化台美之間的經濟整合，因為川普政府致力建立有利於美國、而非對抗美國的安全供應鏈，「我們可以在投資韌性的同時，不犧牲與信任夥伴合作帶來的繁榮」。

希里夫表示，印第安納州是製造業之州，製造產品、運輸產品，特別是在生命科學、先進製造、汽車生產、物流及工業系統領域，大部分GDP來自製造業。總部設在印第安納州企業包括製藥領域的禮來公司（Eli Lilly）、康明斯引擎（Cummins Engine），以及動物保健領域的Elanco。

「過去幾年提醒我們，供應鏈至關重要、韌性至關重要、信任至關重要，且過度依賴『錯誤的地方』會帶來真實的代價」，希里夫說，這就是為何台灣對美國如此重要，台灣不僅是貿易夥伴，更是戰略夥伴，作為民主國家，尊重法治，是嚴謹的經濟夥伴，且明白「商業與安全」是並行不悖。

費茲傑羅談到，在美國過去兩代人中，美國確實過於強調，也將其視為一種自然路徑，鼓勵許多高中畢業的孩子去攻讀4年制的大學學位，但問題在於，忽略一群「掉進夾縫中」的年輕人，他們既沒有去讀4年制大學，也沒有投身於技職領域。

費茲傑羅說，在美國教育體系中，技職教育指的是技術學院（Tech Colleges），對其要求一向是靈活，必須預見即將到來的趨勢並做出改變；然而，美國過去並沒有做到這一點，意味著現在面臨著工程師、水管工等短缺，在許多與建築貿易相關的領域都面臨短缺，這是必須扭轉的趨勢。

費茲傑羅認為，全球都必須意識到，並非每個高中畢業的孩子都應該去讀4年制大學，他們還有許多其他的機會，這種現象目前正在影響美國，相信全球也面臨同樣情況，只是不確定台灣的程度如何，但這是大家都必須關注的問題。

美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國家安全任務小組主席、愛荷華州聯邦眾議員能恩致詞時，強調與台灣在經濟、安全、外交的夥伴關係。

能恩表示，「美國優先不應代表美國獨行」，而是美國與盟友應可共同達成目標；至於台灣在供應鏈重組扮演的角色，能恩認為，台灣在世界的角色無可取代，全球超過5成半導體來自台灣，9成先進製程半導體由台灣製造，因此供應鏈要成長，不僅有賴台灣的製造能力，也需要台灣與全球的關係持續深化。

李鳳遷則指出，馬里蘭州透過「全球門戶」計畫，協助企業探索美國市場；從馬里蘭州出發，在一夜車程內可以觸及美國1/3人口。馬里蘭州與台灣建立了強大且持續成長的夥伴關係，這不僅限於貿易，還包括在創新、教育及文化交流方面的合作，為長期互動奠定基礎。