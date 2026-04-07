談台灣關係法47周年 李大維：台美關係遠勝從前

前外交部長李大維今天受邀到史丹佛大學胡佛研究所座談，他表示，台灣關係法實施之初，美國國會對台灣人權狀況存有不少疑慮，如今台灣得以在美國國會取得跨黨派支持，強化安全與福祉，台美關係已遠勝從前。

美國實施台灣關係法將屆滿47週年，前外交部長李大維今天在胡佛研究所（Hoover Institution）針對台灣地緣政治挑戰及避險策略（Hedging Strategy）闡述看法。

他表示，總統賴清德執政近2年來，在對美與對中政策上，立場一貫且務實，期間並未出現令人意外的轉向，不過，台灣內部因朝野對立加劇及認同分歧等因素面臨挑戰。

與會者關切台灣國防特別預算，詢問政院版為何遭在野黨擱置，如何才能順利通過；李大維認為，最終會有所妥協，外國政治人物、學者的看法也會產生一定影響力，相信會以折衷的方案通過，可能不會是最強的版本，但規模可能高於國民黨目前提案。

他也指出，今年度中央政府總預算案持續卡關，這其實是危險的，避險策略第一步應該是強化可信嚇阻，當中包括擴大不對稱作戰能力，及提高國防、國家安全與韌性相關支出，但是依目前的狀況看來，某種程度上反而是在削弱、甚至背離這個策略。

談到國民黨主席鄭麗文今天率團訪中，預計與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」；李大維表示，可以確定的是，習近平在核心主權議題上不會做出任何讓步。

對於美國情報評估中國未計畫2027年攻台，李大維說，他個人的判讀是習近平仍傾向於和平統一，動用武力應該會是最後的手段，因為一場軍事行動的代價極高。

他也指出，在如何處理與中國的關係上，台灣社會內部存在不同觀點，即認同分歧。台灣約70%、甚至為數更多的民眾傾向維持現狀，持續享有民主自由的生活方式。

他認為，自1949年至今，台灣一貫採取「爭取時間」策略，未來仍應延續此一方向。

談到台美關係的轉變，李大維指出，台美關係與47年前相比已大不相同；他回憶當時，表示美國國會當年對台灣人權狀況、政治民主化的推動仍存有不少顧慮，如今情況明顯改善，美國國會現在對台灣安全與福祉的支持，已形成跨黨派共識。