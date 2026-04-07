林佳龍任總統特使 率商貿考察團出訪馬紹爾群島

外交部長林佳龍今天以總統特使身分，率領由部會、產業界代表組成的商貿考察團訪問友邦馬紹爾群島，將與馬國總統海妮會晤，並舉辦台馬ECA首次諮商籌備會議及「馬國投資商機說明會」。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍應太平洋友邦馬紹爾群島共和國政府的邀請，以總統特使身分於7日至9日率商貿考察團訪問馬紹爾群島，邀請經濟部國貿署副署長胡啟娟、衛福部食藥署副署長蔡淑貞，以及財團法人國合會副秘書長史立軍及外交部「無人機外交工作小組」前往。

外交部提到，商貿考察團另結合漁業、航運、冷鏈物流、醫療器材、食品加工、潔淨能源及資通訊等產業界代表逾60人參團，盼以「公私協力、以大帶小」模式，媒合台灣更多業者參與對馬投資，以推動「榮邦計畫」。

外交部說明，此外，為落實於2025年1月15日生效之「台馬經濟合作協定」（ECA），此行也將在馬國舉辦台馬ECA首次諮商籌備會議及「馬國投資商機說明會」，為擴大雙邊經貿合作展開新頁。

外交部表示，林佳龍訪馬期間將會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）、國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、外交暨貿易部長卡尼柯（KalaniKaneko，另譯：康仁德）等馬國政要及在地傳統領袖，並藉此行參訪「密克羅尼西亞運動會田徑場」、「馬久羅醫院遠距醫療中心」以及「家禽飼養計畫養雞場」等重要雙邊合作成果。