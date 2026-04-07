中選會人事遲未任命 民眾黨團問卓榮泰：要沒收選舉嗎？

針對立法院部分放行中選會委員人選，行政院長卓榮泰點名在野黨有失誠信。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，賴清德總統曾經拿政治生命保證民進黨派系大老吳乃仁的清白，「等到吳乃仁判決有罪確定，賴清德也沒有退出政壇，這才是真正沒有誠信。」

2026年3月13日，立法院會處理中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆、中選會委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏及蘇子喬均獲同意，中選會副主委被提名人胡博硯、中選會委員被提名人黃文玲及陳宗義則遭到在野黨立委聯手反對封殺。

陳清龍稍早透過新聞稿表示，依照中選會組織法規定，中選會委員由行政院長負責提名，經過立法院同意後任命，無論行政院長以何種方式提名人選，立法院本來就應該確保委員具備公正性與專業性，「這不是酬庸與政治交換，當然無涉誠信問題。」

陳清龍指出，中選會委員負責辦理選務工作，行政院先前一再呼籲立法院盡速通過中選會人事案、不要耽擱選務工作，然而等到立法院通過中選會人事案，卓榮泰卻拒絕發布人事令，「請問卓院長，是要沒收選舉嗎？」

陳清龍說，如果要談誠信，賴總統曾經拿政治生命保證吳乃仁的清白，等到吳乃仁判決有罪確定，賴清德也沒有退出政壇，這才是真正沒有誠信。