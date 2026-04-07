影／「政治可以很輕鬆」新書分享 鍾佳濱：政治不該有永遠的敵人

民進黨立委鍾佳濱下午在立法院群賢樓舉辦新書《政治可以很輕鬆》分享會，記錄立法院推動法案的歷程，讓民眾了解國會現場。

針對書名《政治可以很輕鬆》，鍾佳濱表示這本書定位為「輕鬆易讀，隨時可讀」，將過去十年的隨手筆記彙整，避免過於嚴肅。鍾佳濱也提到，政治工作讓他變得更柔軟，「從關心別人，看見問題，運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治。」不論是法案，選民服務議題或是地方的需求，書中記錄了在基層奔走時，如何將這份「看見他人需求」的初心，轉化為實際改變社會的行動。

對於政治鍾佳濱給出獨特的詮釋，「政治上或許沒有永遠的朋友，但也不該有永遠的敵人。」即使雙方立場不同，在經歷激烈的討論後，大家依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，保持理性的對話與溫暖的互動。

立委鍾佳濱（中）下午在立法院群賢樓舉辦新書《政治可以很輕鬆》分享會，表達「政治上或許沒有永遠的朋友，但也不該有永遠的敵人。」即使雙方立場不同，在經歷激烈的討論後，大家依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，保持理性的對話與溫暖的互動。記者曾學仁／攝影

立委鍾佳濱（圖）下午在立法院群賢樓舉辦新書《政治可以很輕鬆》分享會，表達「政治上或許沒有永遠的朋友，但也不該有永遠的敵人。」即使雙方立場不同，在經歷激烈的討論後，大家依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，保持理性的對話與溫暖的互動。記者曾學仁／攝影