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中選會4人未任命 卓榮泰稱「認命被騙」：再提3人請立院行使同意權

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中選會委員提名名單日前立法院僅通過4人，國民黨立委羅智強今質詢，與行政院長卓榮泰唇槍舌戰。圖／聯合報系資料照片
中選會委員提名名單日前立法院僅通過4人，國民黨立委羅智強今質詢，與行政院長卓榮泰唇槍舌戰。圖／聯合報系資料照片

中選會委員提名名單日前立法院僅通過4人，國民黨立委羅智強今質詢，與行政院長卓榮泰唇槍舌戰，羅智強重申國民黨團從未同意，賴政府送來的人事案必須要通過，若選務耽擱誰要負責？卓榮泰說，當時國民黨團對中選會人選態度正面，卻是這樣結果，他認命被騙，會再另外提3人，請立法院行使同意權。

羅智強質詢指，立法院在3月13日依法通過中選會主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等人事案，3月17日相關公文發給行政院，至今已21天，行政院卻卡住中選會人事沒有任命。

卓榮泰答詢，指羅智強時任國民黨團書記長，羅智強對於行政院提出中選會人選的態度蠻正面的，相當有誠意，卻是這樣的結果「如果貴黨是這種態度，太可怕了。」自己只能認命被騙。

羅智強反駁，國民黨立法院黨團從來沒有「同意」過民進黨送來的人事，且行政院提人選跟藍黨團提人選，到立法院也不是他或立法院長國瑜同意就能過，黨團是按照國民黨立法院所有立委的共同意見。

卓榮泰指出，在野黨團當時要求行政院正式發文給立院各黨團，再依照時間、內容提出各自的人選，這就是一個意思表示行為。國民黨團也肯定，社會認為這是善意的第一步，結果今天善意的第一步淪落到這種地步。

羅智強反問，這意思表示是答應嗎？行政院發公文到國民黨，邀請國民黨團推薦人選，就等於國民黨團要同意整個人事案，哪有這種道理。且中選會有5人就可以開會，現在已經可以開會，如果選務耽擱的話，請問責任誰要負擔？卓榮泰答詢，會再另外提3人，請立法院行使同意權。

民進黨 藍黨團 國民黨團

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