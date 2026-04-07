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川普關稅重塑供應鏈 美專家：台灣成關鍵技術夥伴

中央社／ 台北7日電

台美經貿論壇今天於台北登場，美國資深國際及公共事務總監艾斯托皮南表示，隨著美國對中國加徵高額關稅、全球供應鏈加速重組，台灣在全球經濟中的角色正迅速提升，已從成本導向的製造基地，轉變為關鍵技術與產業夥伴。

北美洲台灣商會聯合總會今天主辦2026「台美經貿協議新架構：台灣企業赴美投資機會、挑戰、策略與非紅色供應鏈新佈局」論壇。

美國資深國際及公共事務總監艾斯托皮南（ArtEstopinan）以「台灣在川普時代的美國：企業不可忽視的關鍵」為題發表演說。

艾斯托皮南表示，當前全球貿易規則正在被重寫，政策決策、企業布局與資本流動正以前所未見的速度重塑競爭格局。

他表示，美國總統川普於2025年重返白宮後，將關稅作為主要經濟政策工具，對中國部分產品課徵逾100%關稅，幾乎凍結雙邊貿易。在此背景下，美國自台灣進口金額大幅成長，台灣對美出口1年內增加近60%，顯示產業鏈正向台灣轉移。

艾斯托皮南強調，台灣在全球供應鏈中的地位難以取代，掌握逾9成先進半導體產能，是人工智慧、國防與高科技發展的關鍵。他提到，台積電對美國亞利桑那州投資高達1650億美元，象徵全球製造重心與投資方向的轉變。

他指出，美國國會已於2025年取得跨黨派共識，積極推動降低台灣企業雙重課稅的立法工作，並鼓勵製造業回流美國。此外，美台雙方於2026年簽署對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade），除降低關稅外，也確立在能源、航空及基礎建設等領域的長期採購合作。

在產業布局方面，艾斯托皮南指出，台灣企業已形成以墨西哥為量產基地、美國為高階製造中心的雙軌模式。他表示，除亞利桑那州外，德州及美國東南部也正成為台美產業合作的重要布局地區。

相較於越南、印度等國多以組裝製造競爭，艾斯托皮南認為，台灣提供核心技術與關鍵投入，其競爭層級不同。他表示，美台關係已由資本、科技與產業策略驅動，台灣企業應持續強化技術實力與信任基礎，以維持競爭優勢。

川普 關稅 美國

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