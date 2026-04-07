赴歐通關新制4月10日上路 外交部籲國人前往需預留時間

立法院院會今針對行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委謝龍介質詢時問，卓院長訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在漏氣。卓則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出，「委員若體諒，我感謝，我歡喜做、甘願受，沒問題。」

2026-04-07 12:16