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赴歐通關新制4月10日上路 外交部籲國人前往需預留時間
外交部7日表示，歐盟將於2026年4月10日全面啟用「入／出境系統」（Entry/Exit System, EES），未來旅客首次入境時，須配合採集指紋及臉部影像等生物辨識資料，呼籲國人赴歐前預留充足通關及轉機時間，以保障行程順利。
外交部於例行新聞說明會指出，EES已自2025年10月起分階段上線，並將於明年4月全面實施。外交部歐洲司長黃鈞耀說明，該系統主要透過電子化作業強化邊境管理，提升出入境查驗效率與安全性。
依規劃，旅客首次進入申根區時，須完成指紋與臉部影像建檔，後續通關將可透過自動查驗系統進行。不過外交部提醒，系統初期上路期間，可能影響通關速度，建議民眾提前安排行程時間，並持續關注歐盟及各申根國官方公告，以掌握最新規範。
針對我國旅客使用自動通關（e-Gate）情形，黃鈞耀指出，目前捷克、義大利及德國提供相關待遇。其中，義大利與德國在EES上路後，須完成首次生物辨識登錄，方可使用e-Gate；至於捷克，因系統尚未完成介接，短期內將暫停對包含台灣在內的非歐盟旅客開放自動通關。
外交部建議，國人行前可向相關國家駐台機構查詢最新入境措施與配套作法，以降低通關不確定性。
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