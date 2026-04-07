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「立面主義」解讀美關稅政策 李淳估台灣維持15%不疊加

中央社／ 台北7日電

針對美國對等關稅法源失效，中經院WTO及RTA中心資深副執行長、前駐歐盟代表李淳以建築工法「立面主義」比喻，他表示，美國政府正在重建關稅立面，預估會將背後法律基礎轉換成301條款，但台灣仍能保有15%關稅不疊加MFN結果。

台美2月簽署台美對等貿易協定（ART），確立對等關稅15%不疊加MFN（最惠國待遇稅率）及232關稅最惠國優惠，但美國最高法院隨後裁定美國對等關稅法源失效；美國總統川普改採「1974年貿易法」第122條，對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，最長為期150天，若經國會同意能再延長；另依「1974年貿易法」第301條款，對台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。

北美洲台灣商會聯合總會今天主辦2026「台美經貿協議新架構：台灣企業赴美投資機會、挑戰、策略與非紅色供應鏈新佈局」論壇，李淳以「台美貿易、關稅協定及對美投資2500億美元解說。國際經貿情勢之挑戰與機會」專題演講。

李淳表示，有人擔心企業赴美投資2500億美元會掏空台灣，但他推估，過去40年台灣赴中國投資金額約為8000億至1兆美元，台灣不僅沒有被套空，還持續前進，現在前進美國投資是時代潮流，他看到的是機會遠大於挑戰。

李淳分析，目前台美對等貿易協定（ART），是台灣現狀之下效益與衝擊平衡的最佳方案，因為台灣在談判一開始就受到重重限制，首先是對美貿易逆差成長率最高，從2024年美國對台貿易逆差740億美元、2025年已達1468億美元，今年可能持續增加，此趨勢並非協議造成，而是供應鏈都往美國去，因此台美協議是加速協助排除人為障礙，並非強迫無意願企業赴美投資。

他指出，這次能談出與日韓一樣的結果，不僅是台灣能拿到的最好結果，也有台美關係「友情價」存在，希望雙方加深整合。

針對美國對等關稅法源失效，李淳認為，美國有很多工具可以維持關稅法律基礎。法國、比利時有一種保存舊建築的工法為「立面主義」（Facadism），允許建物面對街道的正面保留原貌，其餘可以重建翻新；目前美國目標就是以「立面主義」保留判決前與各國的關稅結構，但要重建關稅法律政策，他預估7月底前揭曉時，背後法律基礎會換成301條款，但台灣仍能保有15%關稅不疊加MFN。

李淳指出，美國維持關稅立面的成本與代價遠遠低過重新談判，因此若預測正確，台灣從現在起爭取到時間能加速準備，要假設約4個月後所有關稅一樣，政府能盡快協助汽車與農產品調整，企業也可以維持布局，這是目前看來最保險的安排。

他認為，全球半導體供應鏈已走向一分為二的格局，戰略性產業會繼續脫鉤，關鍵礦物資源等則會降低依賴與風險，另在科技新戰場包括軍民兩用AI與無人控制、先進運算和量子科技、新能源、新材料、生物科技、無人自動系統、海底科技等，都是要進軍美國的重要領域，也是未來決定美中戰略對抗勝負的地方。

李淳總結，台灣的經濟安全有3要素，首先是維持在全球供應鏈的競爭力，且可以在新竹、美國或歐洲等任何地方，「我們的King Maker（造王者）重要性遠遠高過一個新竹的門牌」；第二是維護經濟自主；第三是維護經濟韌性。美國在這3要素扮演關鍵角色，因此台美協議是基礎，也是支持未來台美深化合作重要的法律開端，未來雙方會需要更多協議讓互動更順暢，這是協助台灣掌握未來10年、20年大局的最好方式。

美國 台美 川普

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