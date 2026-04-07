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外交部：歐洲入出境系統10日啟用 籲民眾預留時間
外交部歐洲司長黃鈞耀今天表示，歐洲入出境系統（EES）10日全面啟用，將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料，外交部建議民眾預留入出申根區各國通關或轉機所需時間，以保障自身權益。
外交部上午舉辦例行記者會，黃鈞耀提到，依據歐盟執委會公告，歐洲「入/出境系統」（Entry/ExitSystem，簡稱EES）已自2025年10月12日起逐步實施，並訂於今年4月10日全面啟用。
黃鈞耀說明，EES的目的在於以電子化方式，強化歐盟邊境管理。EES自動查驗系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料，外交部建議民眾預留入出申根區各國通關或轉機所需時間，以保障自身權益，並於行前密注歐盟及申根區國家的官方網站最新公告，及時掌握最新規定及旅遊須知。
黃鈞耀指出，目前提供出入境自動化電子通關（e-Gate）待遇的歐洲國家，共有捷克、義大利及德國3國。其中，義大利與德國在EES啟用後，首次入境須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用e-Gate。不過，捷克因系統介接問題，短期內將對非歐盟國家包含台灣在內，暫停開放e-Gate通關，相關詳情及因應措施，建議民眾行前洽詢相關國家駐台機構了解。
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