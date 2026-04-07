外交部：歡迎美參議員訪台 將晉見賴清德總統

外交部今表示，歡迎美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）於今7日至9日訪問台灣，訪團在台期間將晉見賴清德總統及拜會我國政府高層，雙方並將就台美安全、經貿及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部指出，外交部長林佳龍對班克斯一行來訪表達誠摯歡迎，並感謝美國國會長期以具體行動展現對台灣的堅定支持；適逢4月10日將迎來台灣關係法立法47周年，訪團在此關鍵時刻來訪，更具重要意義。

外交部表示，班克斯長期關注並支持台美安全合作，秉持「以實力促進和平」（peace through strength）的理念，推動強化台灣安全及嚇阻能力，同時支持解決台美雙重課稅問題；此外，也關切先進AI晶片出口管制及相關供應鏈安全議題。此行是班克斯參議員擔任聯邦參議員以來首次訪問亞太地區，且首站即安排訪問台灣，彰顯其對台灣的高度重視。

外交部說，今年是台灣總統直選30周年，也是美國建國250周年；台美雙方共享民主價值與共同利益，台灣位居地緣戰略關鍵位置，將持續強化自我防衛能力與全社會韌性，守護得來不易的民主，並持續推動與美國及全球民主夥伴的合作。台灣也將繼續與美國國會及行政部門攜手深化全方位夥伴關係，共同促進兩國福祉，並維護區域及全球的和平、穩定與繁榮。