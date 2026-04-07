立院明審18歲公民權修法 青年團體籲朝野支持

立法院內政委員會8日將審查攸關18歲公民權的選罷法等部分條文修正草案，台少盟、世代共好、台青協、青年思潮、台學聯、一滴優等青年團體，今天召開記者會，呼籲朝野政黨延續支持18歲公民權修法立場，也期待行政院加入。

立法院內政委員會8日排審攸關18歲公民權的「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，以及「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案等案。

台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣青年世代共好協會、台灣青年民主協會、台灣青年思潮協會、台灣學生聯合會、台灣一滴優教育協會等青年團體，上午在立法院召開記者會。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉表示，自2005年起，民團就合作推動降低投票年齡，從20年前近8成民眾不支持，到2022年推動修憲複決取得53%同意票，再到去年底推動立法院共識將「應保障18歲公民權」載入「青年基本法」，一直到現在落實修正相關條文。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，2022年曾進行「18歲公民權」修憲，當時雖取得近6成同意，卻因修憲極高的制度門檻，最終未通過，顯示問題不在於民意、而在於門檻，也因此公投後立法院並未停止討論，民進黨立委鍾佳濱曾召開公聽會，邀集法學專家釐清，憲法並未明文將選舉年齡鎖死在20歲，而是透過法律具體化選舉制度。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，去年「青年基本法」通過，朝野立委都表達支持18歲公民權，也提出選罷法修法草案，僅行政部門對是否須修憲、如何修法有不同意見，目前正在研議中。因此明天內政委員會的詢答非常關鍵，期望能基於既有共識，往前推進、穩健修法。

針對直接修法落實18歲公民權是否違憲，台灣青年思潮協會共同發起人蔡璟鴻指出，公法學界目前主流、穩定見解，已傾向認為憲法解釋上有空間，可能「修法即可」，去年也出現法院實務見解支持修法。

台灣學生聯合會理事長陳昱仁表示，台灣民法、刑法的成年年齡，都已界定在18歲。隨著時代改變，18歲青年的心智年齡已比過去成熟。這也是國際共識，許多國家都已紛紛將成年年齡和選舉年齡同步降至18歲。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄指出，青年基本法要求「2年內完備相關法制」，代表立法院最晚須在2028年總統大選前完成相關法制。青年團體尊重立法院的審議程序，但在選務可行的前提下若能提前完成，讓更多青年提前行使公民權，青年團體樂見其成。