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立陶宛對台提新合作計畫 外交部：密切研議中

中央社／ 台北7日電

外交部歐洲司長黃鈞耀今天說，台灣、立陶宛是共享自由民主理念價值夥伴，雙方從設處以來，持續深化在民主韌性上的各項合作，目前已收到立陶宛提議的新合作文件建議，目前正密切研議具體計畫，落實後續磋商。

外交部上午舉辦例行記者會，黃鈞耀提到，報載關於立陶宛近期向台灣提出一份相關合作計畫，外交部確實有收到立陶宛一份合作文件的建議。

黃鈞耀指出，台灣、立陶宛是共享自由民主理念價值的夥伴，雙方從設處以來，持續深化在民主韌性上的各項合作，包括在雷射、半導體跟金融領域，為持續雙方合作動能，外交部正密切研議推動未來雙方具體合作計畫，但是需要時間審慎研議，也會從正面角度，來跟立陶宛進行後續磋商。

另有媒體關切，台灣投資立陶宛似乎不如預期。黃鈞耀說明，台灣在過去幾年內透過不同機制，例如中東歐投資基金、中東歐融資基金，對立陶宛進行主要三項（金融科技、生技醫療跟雷射）投資案，總金額超過1680萬歐元。

黃鈞耀提到，台灣也有貸款給雙方企業到立陶宛投資或營運、貿易，總共有八案、貸款總額2100萬歐元；另外，兩國貿易也持續成長，2025年台灣從立陶宛進口約6000萬美元，較2024年成長63.47%，2025年台灣向立陶宛出口是1.05億美元，較2024年成長13.6%，這些數字可看出不斷持續推動雙方的投資跟貿易，成果漸漸展現。

黃鈞耀強調，過去台灣跟立陶宛在互設代表處之前，雙方、企業間沒有那麼多的認識，經過這幾年政府的推動跟鼓勵後已逐漸看到成效，外交部也鼓勵台灣企業廠商，能夠考慮對立陶宛投資及促進雙方的貿易。

立陶宛 外交部

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