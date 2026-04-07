中東衝突持續升溫 外交部：駐外館處接力助5留學生平安返台

因應中東區域衝突持續升溫，外交部及我國駐中東地區各館處嚴密監控情勢，並積極協助有意離境的國人安全返國。駐科威特代表處於4月4日特別派員全程陪同就讀於科威特大學語言中心的5名我國籍交換學生，採取陸路方式前往沙烏地阿拉伯首都利雅德。隨後由駐沙烏地阿拉伯代表處接手，提供必要的食宿與生活照料，並協助學位於4月6日順利搭乘阿聯酋航空班機離開利雅德，經杜拜轉機後，預計於今（7）日下午正式抵達台灣。

外交部表示，目前中東情勢依然嚴峻，各國空域開放情況及商業航班運作仍高度不穩定。針對近期計畫前往相關高風險國家的國人，外交部再次強烈呼籲應暫緩商旅或轉機行程。若國人仍有必要前往，務必提高警覺，並在出發前落實「旅外國人動態網頁」登錄，以便我國駐外館處能在第一時間聯繫並提供必要的應變協助。

為了確保國人在緊急狀況下能即時獲得支援，外交部已整合中東地區各館處的急難救助資源。國人若在以色列、約旦、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、伊朗及阿聯大公國等國遭遇緊急事故，皆可撥打各駐代表處及辦事處的24小時急難救助專線。此外，國人亦可直接聯繫外交部旅外國人緊急服務專線，尋求跨國境的即時救助與專業指導。