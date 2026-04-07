聽新聞
0:00 / 0:00
李貞秀質詢卓榮泰拒備詢 民眾黨團：違反中華民國憲政體制
民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，她今日首度於立法院院會質詢，行政院長卓榮泰在說明「李貞秀不具備合格國會議員資格」後就下台，不願再上台備詢。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，李貞秀堅守立委職責，卓榮泰和內政部長劉世芳不願上台備詢，違反中華民國的憲政體制。
陳清龍表示，立法委員依憲法權責對行政院提出施政質詢本就是法律義務，立法院長韓國瑜今天發揮高度發表立委該有的權責，同時也安排休息讓黨團能夠協商。為了院會的運作，民眾黨團表達了李貞秀維護個人權益的立場，也尊重韓院長在立法院的聲明，由李貞秀來完成她的質詢，其中包括對卓榮泰內閣的譴責，以及對社會住宅、詐騙等社會議題。
陳清龍說，李貞秀堅守立委的權責，但可以看到卓榮泰和劉世芳對最高民主殿堂的忽視，以及不願上備詢台備詢，違反中華民國的憲政體制，所以毀憲亂政的就是卓榮泰。
針對中選會9號將處理李貞秀案，黨團態度為何？陳清龍說，民眾黨中評會是獨立機構，就黨員個人言論或行為就由中評會依規章辦理，民眾黨團在立法院是共同的問政團體，委員個人的行為及言論就由中評會依規處理。
至於黨團日前是否曾要求李貞秀以書面質詢，陳清龍表示，黨團捍衛李貞秀做為立委的問政權益，因此從未要求過李貞秀用書面質詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。