李貞秀質詢卓榮泰拒備詢 民眾黨團：違反中華民國憲政體制

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，她今日首度於立法院院會質詢，行政院長卓榮泰在說明「李貞秀不具備合格國會議員資格」後就下台，不願再上台備詢。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，李貞秀堅守立委職責，卓榮泰和內政部長劉世芳不願上台備詢，違反中華民國的憲政體制。

陳清龍表示，立法委員依憲法權責對行政院提出施政質詢本就是法律義務，立法院長韓國瑜今天發揮高度發表立委該有的權責，同時也安排休息讓黨團能夠協商。為了院會的運作，民眾黨團表達了李貞秀維護個人權益的立場，也尊重韓院長在立法院的聲明，由李貞秀來完成她的質詢，其中包括對卓榮泰內閣的譴責，以及對社會住宅、詐騙等社會議題。

陳清龍說，李貞秀堅守立委的權責，但可以看到卓榮泰和劉世芳對最高民主殿堂的忽視，以及不願上備詢台備詢，違反中華民國的憲政體制，所以毀憲亂政的就是卓榮泰。

針對中選會9號將處理李貞秀案，黨團態度為何？陳清龍說，民眾黨中評會是獨立機構，就黨員個人言論或行為就由中評會依規章辦理，民眾黨團在立法院是共同的問政團體，委員個人的行為及言論就由中評會依規處理。

至於黨團日前是否曾要求李貞秀以書面質詢，陳清龍表示，黨團捍衛李貞秀做為立委的問政權益，因此從未要求過李貞秀用書面質詢。