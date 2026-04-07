快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

被指公務訪日卻自費包機 卓榮泰：預算被刪很多 公款也會很多意見

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委謝龍介今質詢時問，行政院長卓榮泰（圖）訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在漏氣。卓則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出。記者曾吉松／攝影
國民黨立委謝龍介今質詢時問，行政院長卓榮泰（圖）訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在漏氣。卓則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出。記者曾吉松／攝影

立法院院會今針對行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委謝龍介質詢時問，卓院長訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在漏氣。卓則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出，「委員若體諒，我感謝，我歡喜做、甘願受，沒問題。」

謝龍介表示，中日建交時有一份秘密協議，我國總統、副總統、行政院長、外交部長不能訪問日本。這次行政院長去日本訪問，明明是公務行程，算是外交突破為什麼要自己出錢？實在很漏氣，應該國家出錢的，「結果你去包機？」

卓榮泰答詢，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出。「我若用公款，各位也會很多意見不是嗎？」、「委員若體諒，我感謝，我歡喜做、甘願受，沒問題」。

謝龍介質疑，卓是中華民國最高首長，去到日本還要躲躲藏藏，這樣就不要說外交突破，他深知外交本就不好做，且私底下委屈要能求全，若委屈不能求全就乾脆不要。

卓榮泰說，他在那四萬人的地方看比賽，這是公開的，且他沒有說外交突破，他只有說突破捷克防線14比0。至於謝龍介問現在台南的旅日好手林安可在日職西武隊，表現也不錯要去看嗎？卓則說，若有國家球隊去比賽，他們會爭取幫國家隊加油。且日台雙方關係現在很好，不需要彌補。

卓榮泰也補充，希望以後的人會用國家的方式，以更好的方式去看。

立法院 日本 國民黨

延伸閱讀

不任命中選會人事謝龍介酸雞腸鳥肚 卓榮泰：我補提名 委員同意嗎？

中選會人事尚未任命 卓榮泰：三方談出7人名單應是誠信

鄭麗文今訪陸 卓榮泰：若有不法 將「災後重建」強而有力法律規範

卓榮泰：即刻檢討CPTPP工作小組　確定目標、時程

相關新聞

今啟程訪陸 鄭麗文：我要向民進黨證明 兩岸和平不難

國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪陸，今日上午即將啟程。行前，鄭麗文舉行中外記者會，表示她知道民進黨的朋友們對於對岸充滿了疑慮，但她也想透過此行證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，若國共兩黨可以和解，可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的藍綠之間不能和解？

李貞秀質詢卓榮泰拒備詢 民眾黨團：違反中華民國憲政體制

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，她今日首度於立法院院會質詢，行政院長卓榮泰在說明「李貞秀不具備合格國會議員資格」後就下台，不願再上台備詢。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，李貞秀堅守立委職責，卓榮泰和內政部長劉世芳不願上台備詢，違反中華民國的憲政體制。

被指公務訪日卻自費包機 卓榮泰：預算被刪很多 公款也會很多意見

立法院院會今針對行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委謝龍介質詢時問，卓院長訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在漏氣。卓則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出，「委員若體諒，我感謝，我歡喜做、甘願受，沒問題。」

不任命中選會人事謝龍介酸雞腸鳥肚 卓榮泰：我補提名 委員同意嗎？

立法院上月14日完成中選會人事同意權案，但行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。國民黨立委謝龍介質詢時批行政院長卓榮泰不該賭氣，卓則反酸，「立法院內沒講信用，貴黨到外國要怎麼談尊重？」、「我馬上提上來喔，馬上提名喔」，隨後又說，沒信用到這種程度，「這是欺騙你知道嗎？」

卓榮泰指中選會人事案「背信」 國民黨團嚴厲譴責要求公開道歉

針對行政院長卓榮泰今日於國會答詢時，指國民黨立法院黨團於中選會人事同意權案「背信」，國民黨團表達最嚴厲之譴責。國民黨團表示，堂堂行政院長不思反省施政效率低落，竟親自站到第一線對在野黨進行顛倒是非、毫無下限的政治抹黑，實乃民主最壞示範。

卓榮泰不上台備詢 李貞秀幾度哽咽：陸配只能當二等公民？

民眾黨立委李貞秀今日首度於立法院院會進行質詢，行政院長卓榮泰首先上台說明表示，因李貞秀未放棄中國大陸國籍及戶籍，因此各部會首長沒有義務接受備詢。立法院長韓國瑜中途宣布休息，休息結束繼續質詢時卓榮泰就未再上台。李貞秀獨自在台上將質詢稿講完，她幾度哽咽，質疑民進黨政府雙標，並喊話全台新住民及陸配，一起阻止毀憲亂政的民進黨政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。