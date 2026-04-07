被指公務訪日卻自費包機 卓榮泰：預算被刪很多 公款也會很多意見

立法院院會今針對行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委謝龍介質詢時問，卓院長訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在漏氣。卓則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出，「委員若體諒，我感謝，我歡喜做、甘願受，沒問題。」

謝龍介表示，中日建交時有一份秘密協議，我國總統、副總統、行政院長、外交部長不能訪問日本。這次行政院長去日本訪問，明明是公務行程，算是外交突破為什麼要自己出錢？實在很漏氣，應該國家出錢的，「結果你去包機？」

卓榮泰答詢，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出。「我若用公款，各位也會很多意見不是嗎？」、「委員若體諒，我感謝，我歡喜做、甘願受，沒問題」。

謝龍介質疑，卓是中華民國最高首長，去到日本還要躲躲藏藏，這樣就不要說外交突破，他深知外交本就不好做，且私底下委屈要能求全，若委屈不能求全就乾脆不要。

卓榮泰說，他在那四萬人的地方看比賽，這是公開的，且他沒有說外交突破，他只有說突破捷克防線14比0。至於謝龍介問現在台南的旅日好手林安可在日職西武隊，表現也不錯要去看嗎？卓則說，若有國家球隊去比賽，他們會爭取幫國家隊加油。且日台雙方關係現在很好，不需要彌補。

卓榮泰也補充，希望以後的人會用國家的方式，以更好的方式去看。