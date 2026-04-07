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藍委指從未答應通過中選會人事 卓榮泰：我認命被騙

中央社／ 台北7日電

立法院3月未完全通過中選會委員7人提名名單，通過人選何時就任引起關注。國民黨立委羅智強今天表示，國民黨團從未同意賴政府送來的人事案就必須要通過，是按照黨籍立委的共同意志。行政院長卓榮泰則說，如果今天國民黨團是這種態度，他認命被騙。

立法院3月未完全通過中選會委員7人提名名單，後續政院補提名及通過人選何時就任引起關注。行政院4月3日說明，上波提名名單已釋出善意，卻未獲立院的誠意，日前卓榮泰已公開表示，若後續立院能展現誠意，政院就會在程序上配合。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委羅智強說，立法院在3月13日依法通過中選會主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等人的人事案，3月17日相關公文發給行政院，至今已21天，行政院卻卡住中選會人事，沒有任命，卓榮泰一直強調是誠信問題。

卓榮泰表示，當時羅智強時任國民黨團書記長，羅智強對於行政院提出中選會人選的態度蠻正面的，也表示行政院相當有誠意。

羅智強表示，請拿出白紙黑字。卓榮泰說，他沒有辦法主張羅智強的誠信。羅智強則說，他有沒有誠信，讓社會評斷，但卓榮泰要說他同意行政院提出的人選，要拿出證據。

卓榮泰表示，當時要求行政院正式發文給立院各黨團，再依照時間、內容提出各自的人選，這就是一個意思表示的行為。

羅智強反問，這意思表示就叫答應嗎，明明沒有答應的事情，卓榮泰卻形容國民黨團必須答應，然後又說國民黨團沒有投同意是背信，顯然卓榮泰搞不清楚有誰答應。

卓榮泰接著說，如果今天國民黨團是這種態度，他「認命被騙」，國民黨團就是這樣欺騙行政院。他現在只希望，如果立法院願意補足誠信，行政院就補程序。當時行政院提出這樣的方式，國民黨團也肯定，社會認為這是善意的第一步，結果今天善意的第一步淪落到這種地步。

羅智強表示，國民黨團從未同意民進黨政府送來的人事案就必須要通過，黨團是按照所有黨籍立委的共同意志，投下同意票或不同意票。他擔任黨團書記長，只是服務黨籍立委，沒有立場代表黨團答應任何事情，今天行政院發公文到國民黨，邀請國民黨團推薦人選，就等於國民黨團要同意整個人事案，哪有這種道理。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等4人獲同意為中選會委員。不過民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半、遭到否決。

政院 立法院 國民黨團

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