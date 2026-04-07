不任命中選會人事謝龍介酸雞腸鳥肚 卓榮泰：我補提名 委員同意嗎？

立法院上月14日完成中選會人事同意權案，但行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。國民黨立委謝龍介質詢時批行政院長卓榮泰不該賭氣，卓則反酸，「立法院內沒講信用，貴黨到外國要怎麼談尊重？」、「我馬上提上來喔，馬上提名喔」，隨後又說，沒信用到這種程度，「這是欺騙你知道嗎？」

立法院院會今針對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，謝龍介針對中選會人事案質疑卓榮泰在賭氣，還說這樣會害到賴總統，「你的高度真的不需要這樣」，身為是中華民國最高行政首長，這樣搞難看，肚量要夠，「人家會覺得你雞腸小肚。」

「委員應該知道原因吧？」卓榮泰反問地說，怎能說「牛牢內觸牛母」，這是他跟立法院長韓國瑜溝通後的結果，黨團跟黨團也有拜訪過、互相君子就可以啦。卓還說，立法院裡面沒講信用，貴黨到外國要怎麼談尊重？

卓榮泰強調，自己也說了要補提名，這樣的情況真的很難看，「我補提名，委員你同意嗎？我補提名可以嗎？」謝龍介則接話，「你去提啊，提名權是你的。」卓榮泰說，那他馬上提上來喔、馬上提名喔。

隨後卓榮泰還說，原先七個人的名單是講好的，在野黨只通過四人，還拿來說嘴，沒信用到這種程度，且也要說原因啊，這實在不宜、非常不宜，「這是欺騙你知道嗎？這都講好的。」