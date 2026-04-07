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卓榮泰不上台備詢 李貞秀幾度哽咽：陸配只能當二等公民？

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨立委李貞秀。記者曾吉松／攝影
民眾黨立委李貞秀。記者曾吉松／攝影

民眾黨立委李貞秀今日首度於立法院院會進行質詢，行政院長卓榮泰首先上台說明表示，因李貞秀未放棄中國大陸國籍及戶籍，因此各部會首長沒有義務接受備詢。立法院長韓國瑜中途宣布休息，休息結束繼續質詢時卓榮泰就未再上台。李貞秀獨自在台上將質詢稿講完，她幾度哽咽，質疑民進黨政府雙標，並喊話全台新住民及陸配，一起阻止毀憲亂政的民進黨政府。

李貞秀質詢表示，今天行政院的作法，不只是針對特定對象，而是想對所有監督政府的人發出一個訊號：只要立場不同，就可能遭到打壓。這樣的政府，還配談民主、配談法治嗎？更令人憂心的是，台灣當前真正面對的重大問題，是詐騙已經全面失控。

李貞秀針對詐騙議題進行質詢，她指出，從過去一年超過16萬件，到現在每天都有400多人受害，單日財損甚至高達數億元。青少年犯罪與車手問題也日益嚴重，整個世代都可能被拖進詐騙鏈條之中，這已經不是單純治安事件，而是國安等級的社會危機。然而，相關預算從113年到現在，已經增加超過5倍，人民看到的是什麼？不是詐騙減少，而是案件持續攀升、損害持續擴大。預算增加了，成效在哪裡？行政院難道不應該向全民清楚交代嗎？

李貞秀表示，身為執政黨，應該做的是保護所有國人權益，而不是只保護自己人、打壓異己。若今天連最基本的公平正義都做不到，又憑什麼要求人民相信政府？人民真正關心的是：政府有沒有承擔政治責任？有沒有拿出具體成效？有沒有公平對待每一位國民？如果這些都做不到，就不要再用政治口號掩蓋治理失敗，更不要再用雙重標準消耗人民對制度的信任。

李貞秀說，民進黨說會保護所有民眾權益，身為執政黨應跟陸配站在一起，而不是霸凌。有五位村里長身為陸配從上任、就任到適任沒有任何問題，到了賴政府卻開始打壓，「陸配只能當二等公民嗎？」民進黨整天說抗中保台，真正抓到的共諜卻在自己人裡面，從總統府、行政院體系、民進黨中央到立法院、地方民代系統，整條線出問題；對在野黨，沒有證據就抹黑、抹紅、扣帽子，對自己人卻快速切割、輕輕放下。

李貞秀最後感謝立法院同僚捍衛中華民國憲法，感謝民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌確實做到多元包容，把所有真心愛台灣的新住民當自己人，讓歷史上第一個陸配立委走入國會。她也感謝立法院長韓國瑜保障立委問政權益，在國會論壇上展現溫情鼓勵。

李貞秀幾度哽咽，再度強調唯一效忠中華民國，她會堅定捍衛台灣的民主自由、行使立委職權。她也喊話所有新住民及陸配，一起阻止毀憲亂政的民進黨政府繼續惡搞，成就更好的中華民國。

中華民國憲法 民進黨 民眾黨 李貞秀

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