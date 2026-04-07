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【重磅快評】卓榮泰瞎扯「北平模式」 難道要「納粹模式」？

聯合報／ 主筆室
國民黨主席鄭麗文今率團訪問大陸，行政院長卓榮泰（左）批國民黨「和平才能躺平」的文宣，表示他不認為台灣有人可以接受這種模式。記者曾吉松／攝影
國民黨主席鄭麗文今率團訪問大陸，行政院長卓榮泰（左）批國民黨「和平才能躺平」的文宣，表示他不認為台灣有人可以接受這種模式。記者曾吉松／攝影

對於國民黨主席鄭麗文今天率團訪陸，並預計在4月10日會晤中共總書記習近平，行政院長卓榮泰以國民黨「和平才能躺平」的文宣說，國共內戰期間毫無抵抗便投降的「北平模式」，是把國家邁向最後大敗的關鍵，他不認為台灣有任何人可以接受這種「躺平模式」。卓榮泰的說法，不只是似是而非，而是根本無知。

卓榮泰所稱的「北平模式」，是指1949年1月國共內戰的「平津戰役」最後階段，駐守北平的華北剿匪總司令傅作義在失去新保安、張家口、天津等外圍城市，面對百萬共軍合圍，北平已成孤城情況下，決定兵不血刃地開城投降。單從北平戰役來看，守軍確實「未抵抗就獻城」，但從整個戰局來看，事情卻遠非那麼簡單。

當時整個國共內戰情勢，已極度像共軍傾斜。國軍接連在瀋遼、徐蚌會戰失利，損失了百萬大軍。傅作義的華北剿總雖仍號稱有60萬大軍，但實則孤掌難鳴。在此情況下打響的平津戰役，國共雙方仍打得十分激烈。而傅作義最後決定投降，主要原因不是「不戰」，而是即使「與北平共存亡」，除了會讓北平古城毀於一旦、無辜軍民傷亡，於大局無任何益處。

事實上，這種對於人口稠密、且有重要文化價值的城市，在即將被奪取時，宣告該城「不抵抗」的例子不少。除了國共內戰時的北平，二戰時面對納粹德軍的法國，也宣布巴黎為「不設防城市」；1943年的8月到1944年6月，義大利面對德軍進攻，和德軍面對盟軍進攻，也都宣布羅馬為「不設防城市」，讓敵軍佔領。1944年10月，在德軍佔領下的雅典，也宣布為不設防城市，讓盟軍佔領。

不過，這種以維護生命、文化損失的「不設防城市」也有例外，「恰好」都是發生在納粹德國上。1944年德軍反攻西歐，兵鋒直指巴黎，希特勒下令「毀滅巴黎」；1945年4月，納粹德國已是強弩之末，蘇軍以極度優勢兵力包圍德國首都柏林，希特勒困獸猶鬥，不但下令戰至一兵一卒，更宣稱不惜將柏林完全毀滅。

而這兩個命令，卻有不同的結局。德軍在巴黎的佔領軍，決定違抗希特勒的命令，盟軍因此順利解放巴黎，這個全歐乃至全世界都有重要地位的城市也得以保存。但柏林卻在希特勒的負隅頑抗下，成為焦土。大量平民傷亡，城市也毀於一旦。

這當然並不是鼓吹「不抵抗」或「投降」是高貴的，而是比起政權更迭、戰爭勝負，人類文明有更高的價值要維護，比如說生命和文化。卓榮泰用「北平戰役」形容國民黨的「和平躺平」，除了彰顯自己對歷史的一無所知，更是對生命和歷史、文化的漠視。用人民的血鼓吹戰爭的高貴，才是最值得譴責的。

二戰 共軍 國民黨 卓榮泰

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