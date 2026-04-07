李貞秀院會首質詢 卓榮泰全程只看韓國瑜：上台為尊重大院

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，今天首次於立法院院會進行質詢。李貞秀邀請卓榮泰、內政部長劉世芳以及陸委會主委邱垂正備詢，但卓榮泰示意劉、邱坐下，自己走上台對著立法院長韓國瑜說，上台是因為尊重立院，李貞秀女士不是中華民國的立委，沒有權力行使質詢權。韓國瑜則要求說明後的卓榮泰留步，表示希望行政院院長及各部會首長能尊重立院委員的質詢權。

儘管日前經歷黨內誠信風波，民眾黨團所有立委仍坐台下陪同，每位立委舉起「捍衛中華民國法治」、「捍衛陸配參政權」手牌。

卓榮泰表示，今天上台是因為尊重院長及立院，但站在對面的李貞秀女士並沒有依法放棄中國大陸戶籍及國籍，不符合兩岸關係條例及國籍法，落實對中華民國的單一效忠，無法成為合法的中華民國國會議員。

卓榮泰說，任何人有中國國籍必須接受中華人民共和國憲法、中華人民共和國反分裂法、情報法及反間諜法以及國家安全法，就賦有必須推動統一以及為中華人民共和國搜集情報的義務。但要當一個合法中華民國國會議員，必須要嚴守國家機密和情報，因此任何人資格上有疑義，不是違反中華人民共和國法律，就是要遵守，不然她就會違反中華民國的法律。

卓榮泰表示，李貞秀不是中華民國的立法委員，沒有權力行使質詢權，行政院也沒有義務接受答話，因此行政官員向院長表示立場，「行政院首長沒有義務接受不具備資格的立委進行備詢」。卓榮泰全程眼神看向韓國瑜，並未朝向李貞秀，李貞秀成人形立版。

韓國瑜表示，向院會說明，立法委員在開會時，有向行政院院長及各部會首長質詢之權，此為憲法基於民意政治及責任政治之原理所為制度性之設計。希望行政院院長及各部會首長能依據相關規定，尊重本院委員的質詢權。在說明後，韓國瑜宣佈院會休息5分鐘，李貞秀則留在質詢台並未下台，獨自說完質詢內容。