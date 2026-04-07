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沒賴鄭會難有「賴習會」 鄭麗文喊話賴總統：見一面這麼難嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪陸，今日上午即將啟程。鄭麗文上午舉行中外記者會，提到媒體詢問是否希望能夠有「賴習會」，她說，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，她也喊話賴清德總統，都在台北，見一面這麼困難嗎？記者屈彥辰／攝影
國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪陸，今日上午即將啟程。鄭麗文上午舉行中外記者會，提到媒體詢問是否希望能夠有「賴習會」，她說，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，她也喊話賴清德總統，都在台北，見一面這麼困難嗎？記者屈彥辰／攝影

國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪陸，今日上午即將啟程。鄭麗文上午舉行中外記者會，提到媒體詢問是否希望能夠有「賴習會」，她說，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，她也喊話賴清德總統，「我們都在台北，見上一面真的有這麼困難嗎？」

鄭麗文今日率團啟程訪陸，上午在中央黨部常會廳舉行中外記者會。記者詢問，鄭麗文這次訪陸有沒有預期大陸方面會有何種具體的和平承諾？以及預期有什麼兩岸經貿或農產品優惠輸陸的承諾？

鄭麗文說，首先要向全世界證明，兩岸都希望透過和平方式，對話、溝通、交流，化解所有可能的歧異，帶來和平的紅利。因此和平的決心是這一次最重要的訊息。他們也多次在各種場合向對岸傳達，相信對岸已收到非常清楚的訊息，這也是大家所共同關注跟期待的。

鄭麗文說，台海兩岸之間因為過去10年來快速冰凍，在很多交流方面被刁難、切斷，使得百工百業不堪其苦，非常慘淡。因此當然希望對岸也能夠釋出善意。但因為國民黨畢竟是在野黨，所以具體政策開放，兩岸重新恢復正常、全面交流，當然一定是等到2028年國民黨執政自然就會開始。

鄭麗文提到，有媒體詢問是否希望能夠有「賴習會」？她也要再次跟大家說明，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」。她喊話賴總統，「我們都在台北，見上一面真的有這麼困難嗎？」國民黨立法院黨團真的太辛苦，希望台灣內部的政黨政治回歸理性競爭，回歸人民福祉為上，遵守中華民國憲法所規範的民主法治制度，一切回到常軌。自然而然，台灣國家的競爭力、人民的繁榮就會開始（提升）。

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