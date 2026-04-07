今啟程訪陸 鄭麗文：我要向民進黨證明 兩岸和平不難

國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪陸，今日上午即將啟程。行前，鄭麗文舉行中外記者會，表示她知道民進黨的朋友們對於對岸充滿了疑慮，但她也想透過此行證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，若國共兩黨可以和解，可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的藍綠之間不能和解？

鄭麗文今日率團啟程訪陸，許多國民黨籍立委齊聚中央黨部常會廳為鄭麗文訪陸祝賀。鄭麗文一一和在場藍委熱絡打招呼，她看到國民黨立院黨團總召傅崐萁時，還開心說「顧家要顧好」。

鄭麗文說，國民黨提名作業大致底定完成，候選人坐在這裡，很高興，笑容滿面，很好，就是這個精神。海內外、國際社會都在看，台灣、兩岸成為國際社會矚目的焦點。不可諱言現在整體的國際環境動盪不安，戰火蔓延，人心惶惶，台海一直被當作是最危險的地方。她擔任黨主席多次宣示，在台灣不只要照顧、保護2300萬台灣人民，更有責任維護區域的和平，所以一定要讓台海沒事，世界都沒事。

鄭麗文說，是戰是和，路是靠人走出來的。在台灣，要盡一切的努力避免戰爭發生，也要抓住所有的機會跟可能，擴大和平的基礎。抱持著這樣子的心願，今天將從台北出發。她知道這段日子以來，很多人不敢相信會有成功的大陸行，被中共中央、總書記習近平正式邀請。很多人充滿期待，很多人忐忑不安，更有很多人抱著質疑的眼光。她要跟所有台灣社會鄭重報告：今天是本著善意、正念出發。相信包含坐在總統府的賴清德總統，雖然從她正式宣布要率團訪問大陸到目前都沒有機會可跟賴總統見上一面、彼此溝通，但相信賴總統一定高度關注。

鄭麗文說，不管黨派、省籍，只要心中有台灣，只要真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場。如果真心愛台灣，會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火侵犯，保住和平就是保住台灣。她寧願相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為可以把全世界最危險的地方化為全世界最安全的地方，這是願望，但善意需要被累積，互信需要一次次的相互擴大。所以此行訪陸，正式讓全世界看到，不是台灣單方面期待和平，相信大家更想透過這一次和平之旅，看到中共中央對於兩岸能用和平來對話交流、化解所有可能歧見的誠意跟決心。

鄭麗文說，雖然來不及避免過去曾經發生的戰爭、曾經發生在兩岸的悲劇，但是絕對來得及避免未來的戰爭。讓這一代的人、下一代的人永遠免於戰爭的摧殘。也希望在地球上所有的戰爭都能結束，所有的矛盾都能化解。在台灣的中國國民黨率先跨出這關鍵的一步，要向歷史、也向國際社會證明，和平永遠有機會，和平永遠有希望，只要不放棄。

鄭麗文說，她知道民進黨的朋友們對於對岸充滿了疑慮、甚至是恐懼，但她也想透過此行向他們證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要有心。如果國共兩黨可以和解，可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的藍綠之間不能和解？所以希望她回來之後，藍綠是否可以重新思考不再惡鬥，儘快化解憲政的僵局。百姓真的很苦。希望再次向民進黨、向賴總統釋出她最大的誠意和善意，一起為台灣的安全跟未來努力。

鄭麗文說，盼此行大家都能夠快快樂樂的出門，平平安安的回家。等到回來之後，大家就能夠安心，台灣也可以因為可能的藍綠和解帶來安定，尤其獻給全世界一個安全的台灣。