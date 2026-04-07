中選會人事尚未任命 卓榮泰：三方談出7人名單應是誠信

立法院3月中投票通過中選會人事案，7人名單中僅通過在野黨提名4位委員，另3位執政黨提名人選未獲選，行政院暫緩就職程序至今。對此，行政院長卓榮泰表示，7人名單是三方談出的結果，這是一種誠信，「用這樣的結果產生的機關，是不夠誠信的機關」。

卓榮泰7日赴立法院會進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。有關中選會人事，卓榮泰說明，基於兩院之間談好的人事同意權模式，三個黨團依照時間，各別推薦出他們期待的人選，所以才有這7人的名單。

投票前，卓榮泰說，他數次跟立法院長韓，也透過黨團跟國民黨黨團進行各種的瞭解，希望這7人名單是三方談出的結果，這是一種誠信。他質疑，如果連這種誠信都達不到，大家認為「不誠信」可以在國會繼續存在，將來用這樣的結果產生的機關，就是一個不夠誠信的機關。

卓榮泰提到，國民黨正要跨越台灣海峽，也想跨越太平洋，去跟其他的國家進行若干的接觸。如果國民黨在國會裡面都不誠信，帶著什麼遠赴他國，如何得到其他國家的尊重？請國民黨自己好好檢討。

至於國民黨主席鄭麗文將赴陸參與「習鄭會」，卓榮泰回應，黨務的活動，予以祝福，但是會高度關注。

他說，從歷史上來看，國共兩黨之間，不只有吳石共諜案傷害國家最深，另外當年傅作義的「北平模式」，是把整個國家邁向最後大敗的重要關鍵，就是用投降的、不抵抗的、不作為的投降方式，「我不認為台灣現在有任何人，可以接受這種躺平的模式」。