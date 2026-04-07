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AIT：美聯邦參議員班克斯訪台 將與台灣高層會談

中央社／ 台北7日電

美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿表示，美國聯邦參議員吉姆．班克斯（Jim Banks）於7日至9日訪台，將與台灣高層進行一系列會談，包括美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT透過新聞稿指出，班克斯身為參議院軍事委員會（SASC）一員，是土生土長印第安納人，從小在州內哥倫比亞市長大，父親是1名工廠藍領，母親則是安養中心的廚師。

班克斯是整個家族中的第一個大學生，畢業於印第安納大學，他也是在這間學府認識了妻子Amanda。班克斯後來也在格瑞斯學院取得MBA學位。

AIT提到，班克斯曾在美國海軍服役。2014年和2015年間，他向印第安納州參議院請假，部署至阿富汗投身「持久自由行動」（Operation EnduringFreedom）與「自由哨兵行動」（Operation Freedom’sSentinel）。

AIT指出，在2024年當選聯邦參議員之前，班克斯曾擔任美國聯邦眾議員及印第安納州參議員。他在2010年至2016年擔任參議員期間，曾任州參議院退伍軍人事務暨軍事委員會（SVeteran Affairs and theMilitary Committee）主席。

AIT談及，班克斯在2016年當選美國聯邦眾議員，代表印第安納州第三國會選區連任4屆。在第117屆國會期間，他擔任共和黨研究委員會（RSC）主席，領導這個眾議院最大的保守派核心小組。

在前來華府任職前，班克斯曾擔任哥倫比亞市扶輪社社長、惠特利郡共和黨主席，並曾任惠特利郡議會議員，以及印第安納州東北區勞動力發展委員會成員。

眾議院 美國 哥倫比亞 AIT

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