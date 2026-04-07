在野指未發中選會人令 卓榮泰：國民黨不誠信要檢討

在野指行政院遲未發布中選會人事令，破壞憲政秩序。行政院長卓榮泰今天說，先前兩院談好，名單是三方談出的結果，這是誠信，如果國民黨在國會不誠信，如何得到其他國家的尊重，請國民黨好好檢討。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等4人獲同意為中選會委員。不過，民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半、遭到否決。

立法院3月未完全通過中選會委員7人提名名單，通過人選何時就任引起關注。立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對在野批評不任命中選會委員是行政獨裁等議題，作相關說明。

卓榮泰說，基於兩院之間談好的人事同意權模式，3個黨團個別推薦期待的人選，才有7人名單，投票前也數次跟立法院長韓國瑜及國民黨團進行各種了解，希望7人名單是三方談出的結果，這是一種誠信。

卓榮泰質疑，如果連這種誠信都達不到，大家也認為如果不誠信，可以在國會繼續存在，將來用此結果產生的機關，就是不夠誠信的機關。

卓榮泰指出，國民黨正要跨越台灣海峽，之後也想跨越太平洋，跟其他國家進行若干接觸，如果這個黨在國會不誠信，要帶什麼遠赴他國、如何得到其他國家的尊重，請國民黨好好檢討。