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拒李貞秀質詢？卓榮泰：閣員歷次答詢已代表政府態度

中央社／ 記者王揚宇、王承中台北7日電

外界關注面對具資格爭議的台灣民眾黨立委李貞秀，今天將首度在院會質詢，行政院長卓榮泰如何應對。卓榮泰說，依照國籍法與兩岸人民關係條例，內政部及陸委會在歷次的答詢中，都代表政府的態度，這是一致的。

立法院內政委員會先前邀請內政部長劉世芳率同內政部所屬列席報告業務概況並備質詢時，李貞秀當天至少3度請劉世芳上台備詢，不過劉世芳與內政部所屬官員未上台。

此外，陸委會主委邱垂正先前赴立法院內政委員會備質詢，對於李貞秀的質詢，邱垂正一律沉默，待召委廖先翔重複李貞秀提問後，才間接進行回答。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，李貞秀登記質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對李貞秀將首度在院會質詢，將如何應對，是否比照劉世芳模式，拒絕上台。

卓榮泰說，對於不具法定資格的任何國會議員，都用同樣標準，依照國籍法及兩岸人民關係條例具體條文的執行結果，在內政部及陸委會也好，在歷次的答詢當中，都已代表政府的態度，這是一致的。

此外，陸委會主委邱垂正今天列席前，被問到是否會接受李貞秀質詢時表示，他先前已經表達過立場，李貞秀未及時放棄中國大陸戶籍跟國籍，所以還不是合法的立委，陸委會的立場一貫。

廖先翔 台灣民眾黨 行政院長 卓榮泰

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