藍營呼應蔣萬安「育兒減工時」 卓榮泰：以日為單位育嬰假更公平

台北市長蔣萬安日前拋育兒爸媽減工時引共鳴，國民黨智庫也推版本，建議修法放寬育兒孩童年齡至12歲，減少工時的薪資由中央政府支出。行政院長卓榮泰說，政府盼用多元政策建立制度，當前以日為單位的彈性育嬰假獲得大量需求，也讓不同性別同時參與，才更公平、更性平。

立法院今天繼續施政總質詢，對於國民黨智庫提出性別平等工作法修正草案，呼應台北市長蔣萬安推動育兒減少工時政策，卓揆會前做出做出回應。

卓榮泰指出，建構完整的人口政策是政府既定方針，在生育、養育、教育上也有明顯政策。包括不孕症補助、各項保險給付補足到10萬元，「0到6歲國家養」也持續進行，彈性育嬰假能以日申請，也提出企業強化育嬰設施補助，國高中學雜費及私立大學3.5萬元補助。

卓榮泰說，政府希望用多元政策建立制度，讓更多育兒家庭和青年成長得到支持，以彈性育嬰假「以日申請」為例，從今年元旦開始實施以來，申請數量逐月升高，目前已經累計突破到1萬件以上，男性申請比例從27.8%增加到49.6%，將近一半，可見政策獲得大量需求，也讓不同性別同時參與，這才更公平、更性平。

卓榮泰說，未來政府會從生育、養育、教育三面向提出整體的政策研議，希望達到三項目標，包括推高生育率、更全面的育兒家庭支持，再強化青年教育學習成長，也希望建立更友善的職場環境和家庭支持，讓人口對策的政策能夠全面實施。