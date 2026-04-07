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影／台中去年爆非洲豬瘟....台灣昨重返非疫區 盧秀燕反應曝光
台中梧棲養豬場去年10月爆發非洲豬瘟疫情，所幸圍堵在單一案場，且一個月內達成清零目標。我國在今年2月21日提交申請，昨獲世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）核可，恢復為非洲豬瘟非疫區，再次恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟三大豬病非疫國。對此，台中市長盧秀燕今天主持市政會議前並未回應。
台中梧棲養豬場去年10月21日爆發非洲豬瘟疫情，中央與地方高強度圍堵，祭出禁運禁宰長達15天等措施，讓疫情僅限於單一案場，並在1個月內完成清消，於今年2月21日春節連假期間，再度向WOAH提出非洲豬瘟非疫區申請；防檢署原預估至少需要4到6個月以上的審查時程，遞件後僅1個多月，就火速獲得WOAH核可重返非疫區。
媒體今詢問台灣重返非洲豬瘟非疫區，以及國民黨主席鄭麗文出訪中國，對此，盧秀燕快步離去，並未回應。
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