李貞秀將上台總質詢 邱垂正：還不是合法立委

民眾黨立委李貞秀今天將在立法院院會質詢行政院長卓榮泰，卓揆及內閣首長是否拒絕答詢成為焦點。陸委會主委邱垂正今天重申，陸委會認為李貞秀還不是一個合法的立法委員，陸委會的立場一貫。

民眾黨立法委員李貞秀今天將在立法院首度進行施政總質詢，質詢行政院長卓榮泰及內政組部會首長。邱垂正表示，他從委員會就已經表達了立場，陸委會認為李貞秀沒有及時放棄這個戶籍跟國籍，所以她還不是一個合法的立法委員，陸委會的立場一貫。

李貞秀先前因戶籍問題成為新聞焦點，在內政委員會先後質詢內政部長劉世芳及邱垂正都遭拒絕上台。近期又因指稱新竹市長高虹安拿民眾黨創黨主席柯文哲700萬元等發言爆發黨內爭議，已被送交黨內中央評議委員會，黨內人士紛紛呼籲她知所進退，中評會預計9日開會可能做出除名以下處分。

外界關注卓揆今天是否拒絕接受質詢，也將考驗立法院長韓國瑜如何協調。