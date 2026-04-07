再批中選會人事缺乏誠信 卓榮泰要國民黨自我檢討

行政院迄今未任命立法院通過的4名中選會委員，遭藍營立委批評行政獨裁，缺乏法律授權。行政院長卓榮泰今日指出，當時的7人名單是藍綠白黨團談出的結果，如果連誠信都達不到，用這樣結果產生的機關，就是不夠誠信的機關；國民黨正要跨越台灣海峽與其他國家接觸，如果在國會都不講誠信，如何得到尊重？應自我檢討。

立法院3月13日行使中選會人事同意權，記名投票通過主委被提名人游盈隆及國民黨、台灣民眾黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人；但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義因未過半數遭否決，卓揆當時批評在野黨「缺乏誠信」，並表明政院將補提3人名單。

然而，立法院已將同意公文送交行政院，政院卻尚未發布人事命令，引發外界質疑程序延宕。

立法院今天繼續施政總質詢，會前媒體關注中選會人事案遲未任命一事，卓榮泰說，基於兩院談定的人事同意權模式，三黨團分別推薦期待人選，才產生7人名單。投票前，也數次與立法院韓國瑜及國民黨團進行瞭解，希望這7人名單是三方談定的結果，這是一種「誠信」。

卓榮泰批評，若連這種誠信都達不到，大家認為「不誠信」可以在國會繼續存在，將來用這樣結果產生的機關，就是不夠誠信的機關。

卓榮泰表示，國民黨正要跨越台灣海峽，也想跨越太平洋，與其他國家進行若干接觸。若該黨在國會都不講誠信，要帶著什麼遠赴他國？如何得到其他國家尊重？請國民黨再好好自我檢討。