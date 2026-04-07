育兒減工時藍擬放寬至12歲兒童 卓揆提政策三方面

有關育兒爸媽減工時議題，國民黨擬修法提案，放寬育兒孩童年齡到12歲，減少工時薪資由中央政府來支出。行政院長卓榮泰表示，目前在生育、養育、教育三方面已有現行政策，未來將研議整體政策，盼推高生育率，更全面的育兒家庭支持，並強化青年教育學習成長。

卓榮泰7日赴立法院會進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。對於育兒政策在野黨擬修法，他表示，建構一個整體、整套、完整的人口對策，一直是政府的既定方針。目前也已經在生育、養育、教育各方面，有了明顯的現行政策。

他指出，在生育方面，包括對於不孕症補助，以及各項保險給付會補足到十萬元，這都是既定的。在養育方面，0到6歲國家養政策持續進行，彈性育嬰假能夠以日申請，勞動部也提出企業強化育嬰設施的補助。

他也說，在教育方面，除了國民教育，還有國高中學雜費、私立大學35,000元補助等各方面，也都全面在實施。政府希望用多元政策建立制度，讓更多育兒家庭得到支持，也讓更多青年成長得到支持。

卓榮泰提到，彈性育嬰假以日申請這個例子來看，從今年元旦開始實施，有兩個非常明顯的數字：第一，申請數量逐月增高，目前已累計突破一萬件以上；第二，男性提出申請的比例，從27.8%增加到49.6%，將近一半。

卓榮泰認為，可見這個政策得到大量需求，也因為這樣子，能夠對於家庭工作、育兒工作的照顧，讓不分性別同時來參與，這才是更公平、更性平。

他說，未來政府會從生育、養育、教育這三方面，研議整體政策，希望達到第一項，推高生育率；第二項，更全面的育兒家庭支持；第三項，再強化青年教育學習成長。從這三方面，希望建立更友善的職場環境，更友善的家庭支持，讓整個人口對策能全面實施。