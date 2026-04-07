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鄭麗文今登陸 邱垂正再喊話：拒一中框架陷阱 籲中共停止機艦擾台施壓
鄭麗文今天將出發訪問大陸，預料將會見中共領導人習近平。邱垂正再次呼籲鄭麗文，必須要嚴肅看待中共習政權併吞台灣的圖謀野心仍舊沒有改變。請鄭麗文要堅定拒絕接受沒有中華民國生存空間的一中框架的陷阱，千萬不要配合中共的政治劇本，低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事以及政治倡議，更不要配合中共傳遞給國際社會傷害台灣的錯誤訊息，淪為中共對台統戰分化的工具。
邱垂正呼籲，鄭麗文在面對中共當局時，要當面要求立即停止對台機艦擾台等複合性的施壓；要正視中華民國存在的事實，要正視台灣2300萬人民對自由民主的價值與生活方式的堅持。
邱垂正再次強調，赴陸交流應該嚴守兩岸條例及其他法律，沒有政府授權，不得簽署有關於政治性的協議以及跟政府公權力有關的事項的協商。政黨交流也不能取代官方的機制。兩岸涉及公權力的事項，必須要由兩邊的政府透過務實協商解決。
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