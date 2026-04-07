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劉世芳駁CNN報導：近5年歸化中華民國約為喪失國籍三倍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影

面對中國大陸軍事壓力，傳出部分國人開始轉移資產、申請外國護照，內政部長劉世芳今天表示，相關媒體報導有所失誤，近5年歸化為中華民國國籍有1萬5455人，至於喪失中華民國國籍則有5400人，兩者比例相差大約三倍，「部分媒體報導誤差相當大。」

CNN報導，面對中國日益升高的軍事壓力，台灣政府提高國防支出、延長義務役役期，並且調整作戰演訓方式，同時也致力提升民眾應對衝突的能力，展現抵禦潛在入侵的決心。不過，部分民眾則有不同打算，開始轉移資產、申請外國護照，在海外尋求安全感。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，劉世芳會前受訪時表示，部分媒體報導可能有所失誤，因為根據內政部戶政司提供的資料，近5年歸化為中華民國國籍人數有1萬5455人，至於喪失中華民國國籍人數則有5400人，兩者比例相差大約三倍左右。

劉世芳還說，內政部近5年同時撤銷1315人國籍，「所以可能跟部分媒體所報導，其實這個誤差是相當大的。」

內政部 CNN 中華民國

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