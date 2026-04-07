曝陳柏惟澄清性騷事件目的...他問范雲：能接受這樣性平觀？

陳柏惟宣布加入民進黨後，發文澄清過去的性騷事件，自認沒有性騷，只是喝了點酒，說了酒席間的玩笑話，過去的道歉不代表承認惡意指控，而是為了公眾人物應有的性平標準與社會責任。國民黨港湖議員擬參選人陳冠安問，「范雲和民進黨性平部，能接受陳柏惟這樣的性平觀？」

陳冠安說，陳柏惟在高調宣布加入民進黨後，首要選擇的就是澄清性騷爭議，很明顯就是在為日後於民進黨內爭取提名所作的公關鋪路。3Q清楚知道，若自己沒有重新詮釋當初道歉的來龍去脈，如果性騷標籤還在，即使聲量再高，都很難從民進黨派系林立的槍林彈雨裡脫穎而出。

陳說，陳柏惟認為自己沒有性騷擾，只是開玩笑，而對方的指控是惡意的，自己道歉只是因為公眾人物要有比較高的性平標準和社會責任。換句話說，如果3Q只是一般人，他就不會道歉，因為這只是超過邊界的玩笑。

陳冠安提到，陳柏惟未來能不能代表民進黨競選公職，那是民進黨內部事務。但3Q對性騷的詮釋：性騷只是開玩笑、性騷受害者的指控是惡意的，就想先請問范雲和民進黨性平部，「能接受新進黨員陳柏惟這樣的性平觀嗎？」

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