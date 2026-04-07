白營：樂見「育兒減工時」修法

民眾黨前主席柯文哲因京華城案重判引發多方關注，這場審判前後歷455天，記者長期在法庭內實際觀察，即使羈押期間，柯文哲出庭時多數坐著直挺挺、緊盯眼前電腦上的紀錄；交保後更多數是在人群簇擁下現身法院，有了底氣的他，法庭陳述砲火猛烈，但不太聚焦法律爭點，不時點名檢察官說教，堪稱最愛Cue檢察官的被告。

2026-04-06 16:23