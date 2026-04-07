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白營：樂見「育兒減工時」修法

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰黃婉婷／台北報導

國民黨智庫提出性別平等工作法修正草案，呼應台北市長蔣萬安推動育兒減少工時政策。國民黨立委陳菁徽表示，蔣萬安率先從地方試辦支持育兒，這是非常正確、也非常值得肯定的一步，國民黨提出相關修法，就是希望把對家長更友善、對育兒更支持的制度，正式往前推進。

陳菁徽指出，台灣少子化危機世界第一，蔣萬安推動育兒政策，連勞動部長洪申翰都說正面看待，接下來中央更應該負起責任，盡快把地方經驗轉化為全國制度，一起補強法源依據、研擬配套措施、協助企業有明確遵循標準，「讓勞工真正敢用、企業也知道怎麼做」。

由於相關提案尚未公布，行政院方面目前尚無回應。

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳表示，民眾黨團早在二○二四年就提出性別平等工作法、就業保險法修正草案，除了增訂親職假與親職教育假，同時主張將「家庭照顧假」從「事假」中獨立出來，從七天增加至十四天，並明定津貼補償機制，對「育兒減工時」方向一直非常支持；民眾黨團先前提出兒童及少年福利與權益保障法第七十五條修正草案，也明定公設民營托嬰中心的籌辦相關經費，由中央依照地方政府分級比例負擔，感謝國民黨團願意從善如流支持修法方向。

國民黨 蔣萬安 育兒 民眾黨

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