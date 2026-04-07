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育兒減工時…藍營提案入法 喊中央補貼、全國適用

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋育兒爸媽減工時引共鳴，不少國民黨立委也有相關修法提案；國民黨智庫也推版本，盼讓全國適用，建議修法放寬育兒孩童年齡至十二歲，減少工時的薪資由中央政府支出，並將該法案列為本會期優先法案。

少子化危機來臨，蔣萬安力推育兒爸媽每日減一小時工時，引發各界討論，不過，範圍僅局限台北市，在大北部共同生活圈情況下，不少民眾看得到、吃不到，因此，眾多非台北市立委也提案，盼能有全國一體適用辦法，要讓職場育兒爸媽有更多可運用的育兒時間，並減輕負擔。

國民黨立委羅廷瑋版本「性別平等工作法」第十九條修正草案中，除將三歲子女拉長到六歲外，也納入需早療教育、罹患罕病、失能者等不限歲數的條件；國民黨立委廖先翔版本，則將三歲子女拉長到十二歲，並規範一小時內有遠距工作、期間提供額外照顧措施等。

據了解，相關版本眾多，國民黨內仍未有共識，是否要有薪水並由誰出，還待凝聚，仍在了解各界意見中。

不過，國民黨團、國民黨智庫已經將該法案列為本會期優先法案，同時也提出修法建議，只要撫育未滿十二歲子女或照顧身心失能家屬，就能每天減少工作一小時或調整工作時間，期間的薪資由政府補貼，發放辦法則由主管機關定之。

相關修法提案目前尚未排審，國民黨籍立法院衛環委員會召委盧縣一表示，當然支持這樣的提案，一定要讓育兒爸媽有少一點的工作時間，大家才會願意生小孩，財政上當然政府要想辦法，大家都要努力；預計這個月就會彙整各委員所提版本，並於本月排審，希望盡速有個結果。

台北 國民黨 薪資 育兒 工時 蔣萬安

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